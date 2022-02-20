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Гонка со временем Гонка со временем
Киноафиша Фильмы Гонка со временем Отзывы о фильме «Гонка со временем»
Lakewood Гонка со временем 2021 / США
4.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Гонка со временем»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эми Карр (Наоми Уоттс), вдова с двумя детьми, отправляется на утреннюю пробежку в лес. Насладиться живописным видом героине не дают многочисленные звонки от разных людей. Пока женщина пытается сконцентрироваться на беге и отложить на время огромный список дел, мимо нее проезжает череда полицейских машин. Зритель чувствует, что еще немного и случится нечто страшное. Так оно и происходит: Эми становится известно, что в школе ее сына началась стрельба. Гонка со временем Поскольку Эми…

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Айя Бекдурдыева 20 февраля 2022, 21:50
Оценка
Фильм параша. Весь фильм женщина только бежит. Съемка отвратительная. Не советую! Зря потраченное время и деньги
20 февраля 2022, 21:50 Ответить
Олег Тризна 20 февраля 2022, 22:17
Оценка
Увлекательный фильмец, но конечно в том случае если вы хотите хорошенько выспаться или уединится с кем либо, и на заднем ряду поговорить о жизни раскинуть пасьянс либо сыграть в карты на разбивание, так как кроме вас на этот хвильм никто не прийдет, но зато вас порадует пустой зал. Фильм просто захватывает своим сюжетом и бюджетным исполнением, за весь долгий нудный не кончаемый сюжет вы увидите женщину, которая по всей вероятности любит бегать по пересечённой местности изучать топографию ,ориентироваться по навигатору считать свои шаги и потраченные калории. Ещё падать, применять себе увечия и ушибы. За весь фильм вы увидите два или три персонажа, мамку с сыном и белку пробегающую в доль дороги. После 10 минутного просмотра вам сразу захочется либо перемотать на титры либо выбежать с кровавыми глазами на улицу!
20 февраля 2022, 22:17 Ответить
gridneva2804 21 февраля 2022, 20:09
Оценка
Скучнее нужно поискать , нет слов , фильмы всё хуже и хуже, бред какой-то, безвкусица
21 февраля 2022, 20:09 Ответить
Лолита Ладикова 26 февраля 2022, 14:02
Так сильно зацепил трейлер.Рвалась сходить в кино,но сеанс отменили,посмотрела дома.Абсолютно не оправдал ожидания.Как уже было сказано у фильма нет ни завязки,ни развязки ни кульминации.Абсолютно нет переживаний,эмоций...Туфта
26 февраля 2022, 14:02 Ответить
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