Наша рецензия

Эми Карр (Наоми Уоттс), вдова с двумя детьми, отправляется на утреннюю пробежку в лес. Насладиться живописным видом героине не дают многочисленные звонки от разных людей. Пока женщина пытается сконцентрироваться на беге и отложить на время огромный список дел, мимо нее проезжает череда полицейских машин. Зритель чувствует, что еще немного и случится нечто страшное. Так оно и происходит: Эми становится известно, что в школе ее сына началась стрельба. Гонка со временем Поскольку Эми…