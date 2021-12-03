«Компания на праздники»: Рецензия Киноафиши

Главный герой этой новогодней истории — молодой человек по имени Питер (шотландец Майкл Юри из «Лебединой песни»). Он уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе, снимая квартиру со своим лучшим другом Ником (дебютант Джонатан П. Чэмберс). Они проводят много времени вместе, но каждый занимается своим делом: Питер разводит растения, давая им имена, и ведет корпоративные социальные сети, тогда как Ник написал полуавтобиографический комикс, который стал крайне популярным.

Близится Рождество, и Питер готовится к поездке в Нью-Гэмпшир, в дом к своим родителям. Ведь Рождество — семейный праздник, об этом зрителям напомнят несколько раз. Кажется, у главного героя все идет хорошо и в личной жизни. Он уже несколько месяцев встречается с новым молодым человеком и приглашает его поехать на знакомство с родителями и новогодние празднества. Но случайно выясняется, что у избранника Питера на самом деле есть жена. В расстроенных чувствах парень собирается домой в одиночестве, однако находит быстрый и, как ему кажется, идеальный выход из ситуации — Питер предлагает Нику сделать вид, что они встречаются, чтобы представить семье своего «нового парня».

«Компания на праздники» — новая работа американца Майкла Майера (не путать с главным злодеем франшизы ужасов «Хэллоуин»), который не так часто работает в кино. Майер преимущественно театральный постановщик и драматург; в 2007-м он, к слову, удостоился премии «Тони» за рок-мюзикл «Весеннее пробуждение» — постановку одноименной пьесы немецкого драматурга Франка Ведекинда, представленную на Бродвее. Его дебютом в кино стала мелодрама «Дом на краю света» — экранизация одноименного романа Майкла Каннингема, лауреата Пулитцеровской премии, — главную роль в которой исполнил Колин Фаррелл (по сюжету его герой исследовал свою сексуальную идентичность).

Компания на праздники

В новой ленте Майера (его первом проекте, вышедшем в линейке Netflix Originals) тема гендера также является одной из важнейших. Мы наблюдаем за персонажем, который не очень уверен в себе. Он открытый гей (как, кстати, и сам режиссер фильма), который не стесняется своих чувств, не боится быть эмоциональным, ранимым и слабым. Майер, как и в своем дебюте, обращается к теме новой маскулинности, которая никому ничего не должна (правда, в 2004-м такой термин еще не был в словаре тогдашнего социума).

Немного навязчивой на фоне друга Ника выглядит семья Питера. Мы не знаем предыстории, но становится ясно, что у главного героя не было долгосрочных отношений. «Никто особо не задерживается», с сожалением в голосе упоминает Питер в разговоре с родителями по Skype. Довольно типичная картина, когда родственники всегда знают, как «лучше» и, естественно, стремятся к тому, чтобы у их любимого чада было все, что приносит счастья. Родители Питера переживают до такой степени, что, во-первых, негласно укоряют его за одиночество (где-то здесь возмутились синглы всей Земли), во-вторых, предпринимают попытки сводничества, «подсовывая» герою «классных» парней.

Такая навязчивость идет вразрез с персональными устремлениями молодого человека. Правда, эти устремления так себе выражены: большую часть хронометража Питер ведет себя как бесхребетный мямля. Им в разной степени помыкают и члены семьи, и некоторые окружающие. Однако небезынтересно наблюдать и за его лучшим другом Ником, который на протяжении фильма трансформируется в глазах зрителя. Если поначалу перед нами обычный, ничем не примечательный товарищ, способный поддержать друга в сложный период его жизни, то ближе к финалу мы видим и другие грани этой личности.

Компания на праздники

В целом химия между главными героями заметна с первых минут. Даже удивительно, что эти ребята с самого начала фильма не вместе как пара. На эту тему шутят без остановки и всячески подтрунивают (по-доброму, конечно) все, кто видит Питера и Ника рядом или, по крайней мере, узнают о существовании Ника, когда главный герой рассказывает про своего лучшего друга. Расхожий тезис «от любви до ненависти» во вселенной Майкла Майера превращается в «твой лучший друг может стать лучшим партнером на свете». Для режиссера это еще и личный момент: партнером самого Майера долгое время был драматург Тони Кушнер — его однокурсник и, кстати, еще один лауреат Пулитцера.

Как нетрудно догадаться, сюжет фильма строится по шаблонной схеме «разочарование — торг — депрессия — принятие», свойственной миллионам мелодрам рождественского формата. Но цепляет в этом кино, конечно, не сценарий (бесспорно, слабый), а актерская игра, в том числе и актеров второго плана. Каждое появление бесподобной Дженнифер Кулидж (да, это мама Стифлера из франшизы «Американский пирог») в роли тети Сэнди, играющей в школьном спектакле, оставляет в тени весь каст фильма. Да, здесь присутствует ЛГБТК-контекст (и одна забавная шутка про пятую букву в этой аббревиатуре, которую забывают упоминать в основном бумеры), но для Майера это, во-первых, обыденность, реальность, в которой он существует за кадром, во-вторых, режиссер не допускает излишних переигрываний и манипуляций (никаких акцентов, превращающих данный аспект художественной реальности во что-то большее, вы здесь не увидите).

«Компания на праздники» — на удивление приятное, пусть и стереотипное кино. Это душевный ромком, предлагающий неординарный угол зрения, под которым знакомый и давно избитый жанр может заиграть новыми (нет, не исключительно радужными) красками. Но может и не заиграть; в таком случае перед вами просто еще одно предновогоднее кино на стриминг-платформе.