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Александра Битон Alexandra Beaton
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Александра Битон

Alexandra Beaton

Дата рождения
5 декабря 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Канада, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Компания на праздники 6.2
Компания на праздники (2021)
По кромке льда 0.0
По кромке льда (2026)

Фильмография Александра Битон

Жанр
Год
По кромке льда
По кромке льда
драма, детский, мелодрама 2026, Канада
Компания на праздники 6.2
Компания на праздники Single All the Way
комедия, драма, мелодрама 2021, США
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