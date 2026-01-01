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О персоне
Фильмография
Александра Битон
Alexandra Beaton
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Персоны
Александра Битон
Александра Битон
Alexandra Beaton
Дата рождения
5 декабря 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Канада, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.2
Компания на праздники
(2021)
0.0
По кромке льда
(2026)
Фильмография Александра Битон
Жанр
Все
Детский
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2026
2021
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
По кромке льда
драма, детский, мелодрама
2026, Канада
6.2
Компания на праздники
Single All the Way
комедия, драма, мелодрама
2021, США
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Рецензия
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