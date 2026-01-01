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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Майкл Майер
Michael Mayer
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Майкл Майер
Майкл Майер
Michael Mayer
Дата рождения
27 июня 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Майкла Майера
Родился 27 июня 1960 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Популярные фильмы
8.2
TheatreHD: Травиата
(2018)
7.6
TheatreHD: Марни
(2018)
7.3
Дом на краю света
(2004)
Фильмография Майкла Майера
Атлантис
Atlantis
драма, мюзикл, мелодрама
2025, США
6.2
Компания на праздники
Single All the Way
комедия, драма, мелодрама
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Чайка
The Seagull
драма, комедия
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
TheatreHD: Марни
Marnie
опера
2018, США
8.2
TheatreHD: Травиата
La Traviata
опера
2018, США
7.3
TheatreHD: Смешная девчонка
Funny Girl
мюзикл
2018, Великобритания
6.1
Флика
Flicka
драма
2006, США / Великобритания
7.3
Дом на краю света
Home at the End of the World, A
мелодрама, драма
2004, США
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