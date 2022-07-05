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Постер фильма Между здравствуй и прощай
4.8
Между здравствуй и прощай - Трейлер
Киноафиша Фильмы Между здравствуй и прощай
4.8

Между здравствуй и прощай

, 2022
Hello, Goodbye and Everything in Between
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Между здравствуй и прощай
4.8
Между здравствуй и прощай - Трейлер
Между здравствуй и прощай  Трейлер

О фильме

Клэр и Эйдан решают расстаться перед поступлением в колледж — без особых душевных терзаний. Но станет ли их прощальное свидание последним шансом на воссоединение?

В ролях

Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон
Nancy
Сара Грэй
Сара Грэй
Джордан Фишер
Aidan
Джулия Бенсон
Claudia
Патрик Сабонгуй
Steve
Талия Райдер
Талия Райдер
Claire
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Stella
Нико Хирага
Scotty
Эва Дэй
Эва Дэй
Riley
Dalias Blake
Rick
Джульет Амара
Tess
Режиссер Michael Lewen
Сценарист Ben York Jones, Amy Reed, Jennifer E. Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 июля 2022
Премьера в мире 5 июля 2022
Производство Ace Entertainment, Lionsgate, TriStar Productions
Другие названия
Hello, Goodbye and Everything in Between, Hola, adiós y todo lo que pasó, Hello, adieu, et nous au milieu, Ahoj, sbohem a všechno mezi tím, Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy, Da ciao ad addio, Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen, Hello, Goodbye, and Everything in Between, Merhaba, Hoşça Kal ve Yaşadığımız Her Şey, Milyen lesz a búcsú után?, Olá, Adeus e Tudo Mais, Salut, rămas-bun și tot ce se întâmplă între ele, Привіт, бувай і все, що між ними, ما بين لقاء وفراق, 헬로, 굿바이, 그리고 그 사이의 모든 것, 出会いと別れと、その間のすべて, 初識與告別之間, 散聚之間, Привет, до свидания и все, что между ними

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 16 июня 2022

Трейлеры фильма

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Между здравствуй и прощай - Трейлер
Между здравствуй и прощай Трейлер
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