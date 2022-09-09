BROS, 2022

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дружки
6.1
Киноафиша Фильмы Дружки
6.1

Дружки

, 2022
Bros
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Дружки
6.1

О фильме

Героям предстоит окунуться в романтические отношения — правда, оба для этого слишком заняты.

В ролях

Джим Рэш
Джим Рэш
Robert
Моника Рэйманд
Моника Рэйманд
Tina
Люк МакФарлейн
Aaron
Билли Айкнер
Билли Айкнер
Бобби
Харви Фирштейн
Гай Бранум
Гай Бранум
Henry
Мисс Лоуренс
Wanda
Т.С Мэдисон
Angela
Дот-Мари Джонс
Дот-Мари Джонс
Cherry
Ив Линдли
Tamara
Гиллермон Диас
Edgar
Режиссер Николас Столлер
Сценарист Билли Айкнер, Николас Столлер
Композитор Марк Шейман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 февраля 2023
Премьера в мире 9 сентября 2022
Дата выхода
27 октября 2022 Австралия
24 ноября 2022 Аргентина
24 ноября 2022 Бразилия
28 октября 2022 Великобритания
27 октября 2022 Германия
25 ноября 2022 Гонконг
18 октября 2022 Дания
6 октября 2022 Израиль
28 октября 2022 Ирландия 16
28 октября 2022 Испания
3 ноября 2022 Италия
30 сентября 2022 Канада
4 ноября 2022 Литва
28 ноября 2022 Нидерланды
4 ноября 2022 Польша
24 ноября 2022 Португалия
30 сентября 2022 США
6 октября 2022 Таиланд
28 октября 2022 Тайвань
4 ноября 2022 Финляндия
26 октября 2022 Франция
3 ноября 2022 Чехия
28 октября 2022 Швеция 7
30 сентября 2022 Эстония -
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $14 781 956
Производство Universal Pictures, Apatow Productions, Stoller Global Solutions
Другие названия
Bros, Bros: Más que amigos, Дружки, 哥兒們, Bros - Más que amigos, Bros - Uma História de Amor, BROS: Mas que Amigos, Chums, Eyn Gvarim Ka'elle, Kumple, Mais que Amigos, Partneriai, Spanok, Vennad, Буразери, 브로스, חברים, Bros: Uma História de Amor, เพื่อนชาย?, אחים

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 сентября 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Дружки

Королева клуба
Королева клуба комедия, драма, музыка
2020, Канада
6.0
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Барб и Стар едут в Виста дель Мар комедия
2020, США
6.0
Брат и сестра
Брат и сестра драма, мелодрама
2016, Германия / Польша
5.0
В пролете
В пролете мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Соседи. На тропе войны 2
Соседи. На тропе войны 2 комедия
2016, США
5.0
Соседи. На тропе войны
Соседи. На тропе войны комедия
2014, США
6.0
Немножко женаты
Немножко женаты комедия
2012, США
5.0
Побег из Вегаса
Побег из Вегаса комедия
2010, США
6.0
Компания на праздники
Компания на праздники комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Сообщество. Фильм
Сообщество. Фильм комедия
2026, США
0.0
Аисты
Аисты комедия, анимация
2016, США
7.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
Камера! Мотор! Рязанов в кадре! Угадайте 6 фильмов СССР по секундному появлению мастера на экране — тест
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше