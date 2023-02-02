Неутомимый: у М Найта Шьямалана есть идеи для трех новых фильмов

Режиссер надеется, что разработка его следующего проекта займет у него меньше времени, чем обычно.

У М. Найта Шьямалана уже есть идеи для своих следующих трех картин. Об этом режиссер рассказал в новом интервью порталу Collider:

«Да, это действительно странный момент, одновременно очень замечательный и запутанный, — у меня есть три идеи для своих будущих фильмов. В какой-то степени это даже не идеи, а целые концепции. Для меня это очень странная и интересная ситуация. Я хотел бы приступить к их реализации скорее. Я хотел бы добраться до момента воплощения этих идей в жизнь как можно быстрее, но короткого пути в этом деле не существует. Поэтому я должен потратить от шести до девяти месяцев, чтобы написать сценарий. Затем я буду заниматься раскадровкой в течение трех месяцев, за ней последует предпроизводство, съемки и монтаж. И мне придется терпеть каждую секунду в ожидании результата».

Collider предполагает, что ближайший из трех фильмов выйдет на экраны примирено через два года, а другие два — в течение следующих шести лет. Шьямалан подтвердил эту гипотезу:

«Определенно. Но я все же надеюсь выпустить их чуточку быстрее. Посмотрим, смогу ли я справиться с этой задачей».

Последними на данный момент проектами режиссера являются заключительный четвертый сезон сериала «Дом с прислугой» и триллер «Стук в дверь», премьера которого состоится уже завтра, 3 февраля. Финальная серия «Дома с прислугой» выйдет 17 марта.