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Киноафиша Новости Триллер «Стук в дверь» М. Найта Шьямалана собрал за первые дни в прокате $21 млн

Триллер «Стук в дверь» М. Найта Шьямалана собрал за первые дни в прокате $21 млн

6 февраля 2023 15:41
Триллер «Стук в дверь» М. Найта Шьямалана собрал за первые дни в прокате $21 млн

Фильм возглавил американский прокат в прошедшие выходные, сместив «Аватар 2».

Как передает Collider, новый триллер М. Найта Шьямалана «Стук в дверь» стал кассовым хитом в первый прокатный уик-энд. Картина вышла в кинотеатрах в прошлую пятницу, 3 февраля, и на сегодняшний день заработала уже $21,2 млн.

Кроме того, новый фильм Шьямалана стал лидером американского проката в прошедшие выходные, собрав у себя на родине около $14,2 млн в 3643 кинотеатрах по всей стране. В первый день картина заработала $5,42 млн, в субботу — $5,47 млн, а в воскресенье — $3,3 млн. Другими хитами американского проката этого уик-энда стали комедия «80 для Брэди», научно-фантастический блокбастер «Аватар: Путь воды» и анимационная картина «Кот в сапогах 2: Последнее желание».

«Стук в дверь» также вышел в 60 других странах, включая Великобританию, Ирландию, Испанию, Мексику и Францию. Международный прокат в 7000 кинотеатрах по всему миру принес фильму солидные $7 млн. Эти успехи вполне сопоставимы с достижениями предыдущих фильмов Шьямалана, таких как «Визит» и «Время».

Главные роли в «Стуке в дверь» исполнили Джонатан Грофф («Охотник за разумом»), Бен Элдридж («Возмездие»), Кристен Цуй, Дэйв Батиста («Дюна») и Руперт Гринт («Дом с прислугой»).

Картина основана на романе Пола Тремблея The Cabin at the End of the World («Хижина на краю света») 2018 года. По сюжету, друзья Эрик (Грофф) и Эндрю (Элдридж) вместе с маленькой девочкой Вен (Куи) отправляется в хижину в лесу. Во время отдыха в их дом врываются четверо незнакомцев во главе с Леонардом (Батиста). Он сообщает героям, что в мире скоро наступит апокалипсис, но его можно избежать, если принести одного из них в жертву. Несмотря на то, что поначалу Эрик и Эндрю не верят его словам, странные происшествия, которые начинают происходить по всему миру, заставляют их задуматься о реальной возможности конца света.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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