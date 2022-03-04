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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Бен Элдридж
Бен Элдридж
Ben Aldridge
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Бен Элдридж
Ben Aldridge
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Дата рождения
12 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Эксетер, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Бена Элдриджа
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Новости о персоне
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Джонатан Грофф и Бен Элдридж получили роли в фильме М Найта Шьямалана «Стук в хижине»
Ранее к проекту присоединились Дэйв Батиста и Руперт Гринт.
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4 марта 2022 12:04
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