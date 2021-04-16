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Ангел мести , 2021

2021 / США
3.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Стильный боевик с Руби Роуз и Морганом Фриманом
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Стильный боевик от режиссера Джорджа Галло с Руби Роуз и Морганом Фриманом в главных ролях демонстрирует, на что способен человек в моменты отчаяния.

После выхода на пенсию комиссар полиции в отставке Дэймон (Морган Фриман) оказывается прикован к инвалидной коляске. Его сиделкой работает мать-одиночка Виктория (Руби Роуз), пытающаяся забыть свое преступное прошлое, в котором когда-то работала российским наркокурьером.

Дэймон вспоминает свою долгую жизнь и начинает осознавать, что прикрывать продажных детективов было ужасной ошибкой. Он ищет различные способы подчистить за собой этот город и для достижения цели выбирает далеко не самый гуманный способ. Он похищает невинного ребенка Виктории и начинает ее шантажировать. В попытке спасти дочь женщина становится пешкой в чужой войне против разбушевавшегося в городе криминала. Раздавленная предательством единственного человека, которму она доверяла, Виктория должна использовать свой ум, оружие и мотоцикл для того, чтобы уничтожить убежавших от закона жестоких гангстеров. Иначе она рискует так никогда больше и не увидеть своего ребенка. По приказу Дэймона Виктория вынуждена выполнить пять опасных заданий за одну ночь, каждое сложнее предыдущего, прежде чем она сможет вернуть дочь. После череды сложных испытаний, которые включают в себя двойное внедрение в команду коррумпированных полицейских, дела пойдут не по плану, когда Виктория встретится лицом к лицу со своим прошлым и начнет злиться. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников…

 

 

 

 

Режиссер Джордж Галло выступил также и сценаристом фильма, совместно с автором истории Сэмюэлем Бартлеттом.

Оператор фильма Анастас Н. Микос работал над такими картинами, как «Улыбка Моны Лизы», «Человек на Луне», «Кадиллак Рекордс» и «Большая сделка».

Режиссер Джордж Галло и актер Морган Фриман уже работали вместе над фильмами «Ядовитая роза» и «Афера по-голливудски».

Это второй полнометражный фильм для сценариста Сэмюэла Бартлетта.

Основные съемки фильма проходили в сентябре 2020 года в городе Билокси в штате Миссисипи. Съемки завершились в январе 2021 года.

Фильм будет выпущен по запросу и в цифровом виде 23 апреля 2021 года, а на DVD и Blu-ray – 27 апреля 2021 года.

Актриса Руби Роуз начинала свою карьеру в качестве модели и телеведущей на телеканале MTV у себя на родине, в Австралии. Мировую славу ей принесла роль в сериале «Оранжевый – хит сезона» производства Netflix.

Создатели картины раздумывали над тем, чтобы снять триллер с ограниченным количеством актеров – так им было бы легче следовать новым протоколам поведения на съемочной площадке в условиях пандемии.

Джордж Галло является режиссером таких картин, как «Успеть до полуночи», «Афера по-голливудски», «Плохие парни» и «29-ая улица».

Актриса второго плана Джули Лотт является женой режиссера Джорджа Галло.

Продюсерами фильма выступили Нат Адамс из Chassy Media, а также Дэвид Е. Орнстон, Ричард Сальваторе из March On Productions.

Изначально фильм носил название «Самая длинная ночь», но впоследствии был переименован в «Ангел мести».

После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой.  Но чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ. Похитив невинного ребенка, он шантажирует его мать. В попытке спасти дочь  женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников.

3.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера онлайн 20 апреля 2021
Премьера в мире 16 апреля 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джордж Галло
Джордж Галло
В ролях
Руби Роуз
Руби Роуз
Морган Фриман
Морган Фриман
Патрик Малдун
Патрик Малдун
Джули Лотт
Джули Лотт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангел мести 3 постера
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Ангел мести
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Виктория пытается вылечить дочь от тяжелой болезни, но для этого нужно очень много денег. Старый друг семьи, комиссар полиции на пенсии, предлагает помощь взамен на услугу. За ночь нужно посетить пять точек и забрать сумки с деньгами у местных бандитских группировок. Вот только для этого Виктория должна нарушить уговор и вновь выйти на преступную арену. Девушка хочет отказаться от рискованной затеи и найти другой выход, но ей не оставляют шанса и похищают дочь. Теперь Виктории придется…
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