Ангел мести , 2021

Стильный боевик от режиссера Джорджа Галло с Руби Роуз и Морганом Фриманом в главных ролях демонстрирует, на что способен человек в моменты отчаяния.

После выхода на пенсию комиссар полиции в отставке Дэймон (Морган Фриман) оказывается прикован к инвалидной коляске. Его сиделкой работает мать-одиночка Виктория (Руби Роуз), пытающаяся забыть свое преступное прошлое, в котором когда-то работала российским наркокурьером.

Дэймон вспоминает свою долгую жизнь и начинает осознавать, что прикрывать продажных детективов было ужасной ошибкой. Он ищет различные способы подчистить за собой этот город и для достижения цели выбирает далеко не самый гуманный способ. Он похищает невинного ребенка Виктории и начинает ее шантажировать. В попытке спасти дочь женщина становится пешкой в чужой войне против разбушевавшегося в городе криминала. Раздавленная предательством единственного человека, которму она доверяла, Виктория должна использовать свой ум, оружие и мотоцикл для того, чтобы уничтожить убежавших от закона жестоких гангстеров. Иначе она рискует так никогда больше и не увидеть своего ребенка. По приказу Дэймона Виктория вынуждена выполнить пять опасных заданий за одну ночь, каждое сложнее предыдущего, прежде чем она сможет вернуть дочь. После череды сложных испытаний, которые включают в себя двойное внедрение в команду коррумпированных полицейских, дела пойдут не по плану, когда Виктория встретится лицом к лицу со своим прошлым и начнет злиться. Впрочем, теперь ее гнева хватит не только на преступников…