Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом
Claire van der Boom
О персоне
Фильмография
Новости
Клер ван дер Бом
Claire van der Boom
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Брум, Австралия
Биография Клер ван дер Бом
Развернуть
Фильмография Клер ван дер Бом
Игра теней
боевик
2022, США / Китай / Австралия
7.0
Сама жизнь
мелодрама
2014, США
6.0
Вне времени
боевик, приключения, фантастика, мелодрама
2014, Бельгия / Индия / Австралия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Лиам Нисон противостоит начальнику ФБР и спасает свою семью в трейлере боевика «Игра теней»
Премьера будет приурочена ко Дню защитника Отечества.
Написать
5 января 2022 10:47
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь