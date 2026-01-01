Оповещения от Киноафиши
Мария Букнис Mariya Buknis
Киноафиша Персоны Мария Букнис

Мария Букнис

Mariya Buknis

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Я худею 6.8
Я худею (2018)
Осторожно, дети! 6.2
Осторожно, дети! (2008)
Скоро весна 5.8
Скоро весна (2008)

Фильмография Мария Букнис

Жанр
Год
Концерт — отменяется 5.1
Концерт — отменяется Kontsert otmenyayetsya
комедия 2023, Россия
Смотреть трейлер
Тени старого шкафа
Тени старого шкафа
мелодрама 2022, Россия
Без Мендельсона
Без Мендельсона
комедия, мелодрама 2022, Россия
Суррогатная мать 5.5
Суррогатная мать
мелодрама 2021, Россия
Риелторка
Риелторка
комедия 2021, Россия
Дракулов 4.3
Дракулов Drakulov
комедия, фэнтези 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Я худею 6.8
Я худею Ya khudeyu
комедия 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Некрасивая Любовь 5.6
Некрасивая Любовь
мелодрама 2013, Россия
Любовь и прочие глупости
Любовь и прочие глупости
драма, комедия, мелодрама 2010, Россия
Галина 5.1
Галина
драма, мелодрама 2008, Россия
Осторожно, дети! 6.2
Осторожно, дети! Ostorozhno, deti!
семейный, комедия 2008, Россия
Скоро весна 5.8
Скоро весна Skoro vesna
драма 2008, Россия
Смотреть трейлер
День денег 5.3
День денег Den deneg
комедия 2006, Россия
