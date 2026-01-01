Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Букнис
Mariya Buknis
Киноафиша
Персоны
Мария Букнис
Мария Букнис
Mariya Buknis
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Я худею
(2018)
6.2
Осторожно, дети!
(2008)
5.8
Скоро весна
(2008)
Фильмография Мария Букнис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
2021
2018
2013
2010
2008
2006
Все
13
Фильмы
7
Сериалы
6
Актриса
13
5.1
Концерт — отменяется
Kontsert otmenyayetsya
комедия
2023, Россия
Смотреть трейлер
Тени старого шкафа
мелодрама
2022, Россия
Без Мендельсона
комедия, мелодрама
2022, Россия
5.5
Суррогатная мать
мелодрама
2021, Россия
Риелторка
комедия
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.3
Дракулов
Drakulov
комедия, фэнтези
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Я худею
Ya khudeyu
комедия
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.6
Некрасивая Любовь
мелодрама
2013, Россия
Любовь и прочие глупости
драма, комедия, мелодрама
2010, Россия
5.1
Галина
драма, мелодрама
2008, Россия
6.2
Осторожно, дети!
Ostorozhno, deti!
семейный, комедия
2008, Россия
5.8
Скоро весна
Skoro vesna
драма
2008, Россия
Смотреть трейлер
5.3
День денег
Den deneg
комедия
2006, Россия
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667