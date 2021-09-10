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Денис Васильев

Денис Васильев
Денис Васильев
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Дата рождения
12 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Дениса Васильева

Родился 12 мая 1987 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Дениса Васильева
Ботан и супербаба
Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.0
Дракулов
Дракулов
комедия, фэнтези 2021, Россия
5.0
Оракул: игра втемную
Оракул: игра втемную
боевик, триллер 2018, Россия
3.0
Мальчишник
Мальчишник
комедия 2017, Россия
4.0
Принцип Талиона
Принцип Талиона
драма 2015, Россия
0.0
Солнечный удар
Солнечный удар
драма 2014, Россия
6.0
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Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
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10 сентября 2021 15:38
Михаил Галустян станет Дракулой в мистической комедии «Дракулов» Режиссером и сценаристом нового проекта стал Илья Куликов.
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16 сентября 2020 12:07
В Москве стартовали съемки фильма «Оракул: Игра втёмную» Кинокомпания «Царь Pictures» приступила к съемкам шпионского триллера «Оракул: Игра втёмную» («Oracle: Go Blind») совместного производства России и
Написать
1 сентября 2017 17:34
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