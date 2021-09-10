Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Денис Васильев
Денис Васильев
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Денис Васильев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Дениса Васильева
Родился 12 мая 1987 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Дениса Васильева
Ботан и супербаба
комедия, фантастика
2022, Россия
5.0
Дракулов
комедия, фэнтези
2021, Россия
5.0
Оракул: игра втемную
боевик, триллер
2018, Россия
3.0
Мальчишник
комедия
2017, Россия
4.0
Принцип Талиона
драма
2015, Россия
0.0
Солнечный удар
драма
2014, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном
В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
Написать
10 сентября 2021 15:38
Михаил Галустян станет Дракулой в мистической комедии «Дракулов»
Режиссером и сценаристом нового проекта стал Илья Куликов.
Написать
16 сентября 2020 12:07
В Москве стартовали съемки фильма «Оракул: Игра втёмную»
Кинокомпания «Царь Pictures» приступила к съемкам шпионского триллера «Оракул: Игра втёмную» («Oracle: Go Blind») совместного производства России и
Написать
1 сентября 2017 17:34
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев