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Дракулов Дракулов
Киноафиша Фильмы Дракулов Отзывы о фильме «Дракулов»
Дракулов 2021 / Россия
5.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Отзывы о фильме «Дракулов»

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Наша рецензия

Молодой юрист по недвижимости Петр Смирнов (Денис Васильев) отправляется в замок таинственного графа Дракулова (Михаил Галустян). Представитель дворянской династии, чьи предки долгие годы жили на землях Трансильвании, Дракулов решает приобрести солидную недвижимость в Москве, чтобы в дальнейшем перебраться в Российскую империю. Но сделка по приобретению дорогостоящих апартаментов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начальник Смирнова решает провернуть масштабную международную…

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ElizavetaPersonal 21 октября 2021, 12:37
Очередной проходняк 🤦🏼‍♀️
21 октября 2021, 12:37 Ответить
User 26 октября 2021, 10:30
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 21 октября 2021, 12:37
Оценка
Вполне вероятно...
26 октября 2021, 10:30 Ответить
Ловец снов 26 октября 2021, 18:57
Оценка
Что-то наш кинематограф как-то очень осторожно с жанром фэнтэзи сочетается. И тут как раз пример такого. Лучшн не идти на это!
26 октября 2021, 18:57 Ответить
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