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Молодой юрист по недвижимости Петр Смирнов (Денис Васильев) отправляется в замок таинственного графа Дракулова (Михаил Галустян). Представитель дворянской династии, чьи предки долгие годы жили на землях Трансильвании, Дракулов решает приобрести солидную недвижимость в Москве, чтобы в дальнейшем перебраться в Российскую империю. Но сделка по приобретению дорогостоящих апартаментов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начальник Смирнова решает провернуть масштабную международную…