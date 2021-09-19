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My Little Pony: Новое поколение
Отзывы о мультфильме «My Little Pony: Новое поколение»
My Little Pony: A New Generation
My Little Pony: Новое поколение
2021 / Ирландия / Канада
Трейлер
7.4
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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zubrev_shatl
19 сентября 2021, 04:11
Оценка
А когда он?
19 сентября 2021, 04:11
0
0
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je7t9
24 сентября 2021, 19:04
Оценка
Он уже вышел просто ищи фильм в кинотеатров
24 сентября 2021, 19:04
1
0
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pegasuslunar110
30 сентября 2021, 21:38
Оценка
Очень хороший фильм! Советую посмотреть, не пожалеете! Сюжет понравился и песни потрясающие! Что могу сказать, по поводу фильма? Фильм мне очень очень зашёл! 👍😊😊😊😉
30 сентября 2021, 21:38
1
0
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pegasuslunar110
30 сентября 2021, 21:40
в ответ на сообщение
je7t9 от 24 сентября 2021, 19:04
Оценка
У нас была премьера 23 сентября в 14 часов 10 минут! Я буду смотреть его уже в третий раз, мне очень зашёл фильм! Рекомендую! Не пожалешь!
30 сентября 2021, 21:40
0
0
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natuljchka2015
1 октября 2021, 17:08
Оценка
Хороший семейный мультфильм. О дружбе и волшебстве.
1 октября 2021, 17:08
0
0
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super.provorova1982
3 октября 2021, 18:33
Оценка
Очень хороший,красочный фильм.Дети в восторге,да и мне очень понравился.
3 октября 2021, 18:33
0
0
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Станислав Ян
4 октября 2021, 13:27
Оценка
Дочь привела в кинотеатр во второй раз. Ей очень нравится.
4 октября 2021, 13:27
0
0
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