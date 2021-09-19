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My Little Pony: Новое поколение My Little Pony: Новое поколение
Киноафиша Фильмы My Little Pony: Новое поколение Отзывы о мультфильме «My Little Pony: Новое поколение»
My Little Pony: A New Generation My Little Pony: Новое поколение 2021 / Ирландия / Канада
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «My Little Pony: Новое поколение»

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zubrev_shatl 19 сентября 2021, 04:11
Оценка
А когда он?
19 сентября 2021, 04:11 Ответить
je7t9 24 сентября 2021, 19:04
Оценка
Он уже вышел просто ищи фильм в кинотеатров
24 сентября 2021, 19:04 Ответить
pegasuslunar110 30 сентября 2021, 21:38
Оценка
Очень хороший фильм! Советую посмотреть, не пожалеете! Сюжет понравился и песни потрясающие! Что могу сказать, по поводу фильма? Фильм мне очень очень зашёл! 👍😊😊😊😉
30 сентября 2021, 21:38 Ответить
pegasuslunar110 30 сентября 2021, 21:40
в ответ на сообщение je7t9 от 24 сентября 2021, 19:04
Оценка
У нас была премьера 23 сентября в 14 часов 10 минут! Я буду смотреть его уже в третий раз, мне очень зашёл фильм! Рекомендую! Не пожалешь!
30 сентября 2021, 21:40 Ответить
natuljchka2015 1 октября 2021, 17:08
Оценка
Хороший семейный мультфильм. О дружбе и волшебстве.
1 октября 2021, 17:08 Ответить
super.provorova1982 3 октября 2021, 18:33
Оценка
Очень хороший,красочный фильм.Дети в восторге,да и мне очень понравился.
3 октября 2021, 18:33 Ответить
Станислав Ян 4 октября 2021, 13:27
Оценка
Дочь привела в кинотеатр во второй раз. Ей очень нравится.
4 октября 2021, 13:27 Ответить
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