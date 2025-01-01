Эти 5 турецких сериалов смотрят вместо «Клюквенного щербета»: здесь турдизи только с рейтингом выше 7

«Фильм скучный и злодей на побегушках»: создатель Дэдпула разнес новую «Фантастическую четверку»

«Я сейчас улетаю в Гагры!» — скажете вы. Но сначала угадайте советские фильмы, где в кадре героиня с телефоном (тест)

Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам

В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух

Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след

Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера

«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло

У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)