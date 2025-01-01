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Постер фильма Лекции для домохозяек
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Лекции для домохозяек

Lektsii dlya domokhozyaek 18+
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О фильме

Фильм о любви в непростое для страны время. СССР, 70-е годы. Самые талантливые пловчихи Советского Союза едут на тренировки в международный спортивный лагерь. Согласно требованиям, рядом с ними всегда должен находиться сопровождающий – неприметный гражданин, который обязан следить за поведением девушек заграницей. Одна из спортсменок, красавица Катя, знакомится здесь с парнем Костей, который вскоре женится на француженке и больше никогда не вернется в СССР. Катя влюбляется в Костю, а он пользуется ее чувствами и наивностью, соблазняет девушку и перед расставанием записывает ее адрес на обложке книги Зигмунда Фрейда «Лекции для домохозяек». Но связь с ним, «предателем Родины», ставит крест на спортивной карьере Кати. Спустя девять месяцев Катя рожает ребенка и воспитывает его в одиночестве. Но героям суждено встретиться вновь, только совсем не такими, какими они друг друга запомнили… 

Страна Украина
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2012
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Lektsii dlya domokhozyaek, Лекции для домохозяек
Режиссер
Олег Туранский
Олег Туранский
В ролях
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Кирилл Рубцов
Кирилл Рубцов
Анна Адамович
Анна Адамович
Дмитрий Соловьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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