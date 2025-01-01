Фильм о любви в непростое для страны время. СССР, 70-е годы. Самые талантливые пловчихи Советского Союза едут на тренировки в международный спортивный лагерь. Согласно требованиям, рядом с ними всегда должен находиться сопровождающий – неприметный гражданин, который обязан следить за поведением девушек заграницей. Одна из спортсменок, красавица Катя, знакомится здесь с парнем Костей, который вскоре женится на француженке и больше никогда не вернется в СССР. Катя влюбляется в Костю, а он пользуется ее чувствами и наивностью, соблазняет девушку и перед расставанием записывает ее адрес на обложке книги Зигмунда Фрейда «Лекции для домохозяек». Но связь с ним, «предателем Родины», ставит крест на спортивной карьере Кати. Спустя девять месяцев Катя рожает ребенка и воспитывает его в одиночестве. Но героям суждено встретиться вновь, только совсем не такими, какими они друг друга запомнили…