«Вне зоны доступа»: Рецензия Киноафиши

Школьник по имени Иван (Олег Чугунов — «Майор Гром: Чумной Доктор», «Девятаев») — трус колоссального масштаба. 15 минут мальчик не может прыгнуть в воду с вышки. Все молчаливо ждут, один лишь отец парня (Кирилл Кяро — «Эпидемия», «Звезда») поднимается к нему и ставит ультиматум: «Если не прыгнешь, я не возьму тебя с собой с Испанию». Крупный план, монтажная склейка — Иван едет в автобусе по родным российским просторам.

Как говорится, не надо объяснять то, что надо объяснять. Мальчик ввязался в конфликт, из которого вышел проигравшим и еще более закомплексованным. В деревне, куда он держит путь, Ивана встречает родная тетя Надя (Ксения Теплова — «Отчим», «Гранд») и маленькая двоюродная сестренка Аня (Елизавета Медведева — «Полет», «Коса»). Немного обустроившись, молодой парень решает прокатиться на велосипеде по округе, где встречает старых друзей Машу (Маргарита Дьяченкова — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Клиника счастья») и Кирилла (дебют в большом кино тиктокера Власа Кропалова).

Как нетрудно догадаться, перед нами типовая подростковая мелодрама о любовном треугольнике. Развивается история максимально прямолинейно и дубово, эксплуатируя все давно избитые штампы, на которых держится жанр. Кажется, создатели этого проекта посмотрели на Netflix фильм «Ну разве не романтично?» с Ребел Уилсон и решили, чуть изменив сеттинг, воплотить его в российских реалиях.

Вне зоны доступа

Одна проблема — русские сценаристы, переделав идею со взрослых на подростков, позабыли о том, что снимают пародию. Из-за этого лента «Вне зоны доступа» наполнена юмором, который абсолютно не кажется смешным. С первых минут мы видим пример абьюзивных отношений между отцом и сыном. В дальнейшем авторы попытаются раскрыть подтекст этих отношений — оказывается, отец семейства, вынужденный вести себя как моральный урод, стал таким из-за глубокого разочарования, которое он пережил в детстве из-за неразделенной любви.

«Дети — отражение проблем их родителей», – кажется, нечто подобное вычитали сценаристы, работая над историей этого фильма. Поэтому Иван попадает ровно в такую же ситуацию, в которой много лет назад был его отец. Мальчик, сталкиваясь со старыми друзьями, сначала храбрится (то, чего ему не удавалось сделать, стоя на вышке в бассейне), дабы соврать — дескать, в Испанию он не поехал, потому что в деревню мечтал вернуться. Позднее признается в собственной лжи и открывает дивный новый мир первой влюбленности.

Мотивы подростков и в реальной жизни сложно объяснить здравым смыслом, поэтому создатели «Вне зоны доступа» и не пытались что-то вразумительно прописать. Ребята действуют экспрессивно, дают друг другу клятвы, суть которых нарушают через пару сцен, и в целом проводят «лето, полное любви» (таков слоган этого фильма) абы как — без телефонов, без доверия друг к другу, но с «яркими» приключениями, суть которых заключается в походе на берег реки, ночевке в палатке, рискующей упасть с минуты на минуту, и посещении заброшенного пионерского лагеря, откуда их прогоняет злой сторож.

Вне зоны доступа

Когда история сворачивает к любовной драме, фильм можно было бы закончить — на самой экзистенциальной ноте повествования. Но вместо этого авторы раскручивают маховик подростковой мелодрамы, кажется, не осознавая, что превращают пусть и шаблонную историю о дружбе молодых ребят в тоскливый комок стереотипов из мыльных опер телеканала «Домашний». Диалоги молодых ребят становятся еще более дубовыми, а в их актерских отыгрышах, которые и до этого сложно было терпеть, появляется ничем не прикрытая фальшь.

Хуже всего, что создатели «Вне зоны доступа» транслируют положительную коннотацию на непростое положение, в котором оказался герой. Не будем спойлерить о том, на кого же пал выбор единственной красавицы (догадаться нетрудно), но то, с каким апломбом она ведет себя в дальнейшем с молодым человеком, чьи чувства остались без ответа, не заслуживает какого-либо сочувствия. Лучше бы сценаристы прописали намек на гей-линию, от этого фильм бы только выиграл (пусть и получив отметку 18+).

И, конечно, фильм — еще одно доказательство, что дети в русском кино, к сожалению, совершенно не способны играть, облачившись в образ вымышленного персонажа. Станиславский был бы в бешенстве от того, насколько топорно звучит в картине речь героев, которые то лгут друг другу, то ненавидят. Ни в одну эмоцию, спектр которых пытаются выжать из себя молодые горе-актеры, невозможно элементарно поверить. О выработке эмпатии к персонажам нечего и говорить.

Вне зоны доступа

«Вне зоны доступа» — тривиальная мелодрама о любовном треугольнике, который разрушается с помощью условного допущения о том, что дружба важнее чувств. Если вы готовы поверить в такую вымученную условность, возможно, это кино для вас. Но всем остальным рекомендуем сохранить нервную систему в гармонии и покое, оставаясь вдалеке от подобных бездарных мелодраматических опусов.