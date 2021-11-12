Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ряд 19 Ряд 19
Киноафиша Фильмы Ряд 19 Отзывы о фильме «Ряд 19»
Ряд 19 2021 / Россия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ряд 19»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Катя (Анастасия Иванова) с дочерью садятся на поздний самолет, вылетающий в самый разгар бури. Салон полупустой, за окном снегопад и шквалистый ветер, однако в тесном салоне самолета от этого не становится уютнее — один из немногих пассажиров без конца что-то шепчет себе под нос и рисует странные картины, другая, характерная женщина лет шестидесяти, путешествующая с флегматичным мужем, без конца причитает, а потом и вовсе попытается в последний момент выйти. Впрочем, Кате и самой не по…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
chega1990a 12 ноября 2021, 12:45
Оценка
Фильм на твёрдую четвёрку) Иванова как всегда хороша, пока еще не видела роль, с которой она бы не справилась))) Кесслер будущая прима кино) она меня в Гоголе поразила, потом она была в эпизодической роли в Последнем богатыре, а сейчас в этом фильме) не смотря на юный возраст девочка-талант 👍
12 ноября 2021, 12:45 Ответить
ElizavetaPersonal 12 ноября 2021, 15:40
Назовите хоть один фильм от ФК, чтоб не был 💩? 🤔
12 ноября 2021, 15:40 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 17 ноября 2021, 11:04
Оценка
Самый стремный фильм за все последние несколько лет,которые я видела. Сюжет скучный, никакой интриги.Никаких спецэффектов, вместо них просто переодетый в чёрные перчатки человек))))режиссура ноль. Единственное на что потратились продюссеры-на актёров, актёрский состав супер! А в остальном, кажется что просто надо было слить бюджет.\nКому интересно ,была ли я права-обязательно сходите!))))\nНо во время моего просмотра в зале было всего 2 человека: я и мой муж))))
17 ноября 2021, 11:04 Ответить
User 21 ноября 2021, 13:26
Оценка
Чушь редкостная...
21 ноября 2021, 13:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Снегирь
Снегирь 4 комментария
Уикенд с батей
Уикенд с батей 6 комментариев
Разбой
Разбой 16 комментариев
Вызов
Вызов 274 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 9 комментариев
Переводчик
Переводчик 33 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 23 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше