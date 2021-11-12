Наша рецензия

Катя (Анастасия Иванова) с дочерью садятся на поздний самолет, вылетающий в самый разгар бури. Салон полупустой, за окном снегопад и шквалистый ветер, однако в тесном салоне самолета от этого не становится уютнее — один из немногих пассажиров без конца что-то шепчет себе под нос и рисует странные картины, другая, характерная женщина лет шестидесяти, путешествующая с флегматичным мужем, без конца причитает, а потом и вовсе попытается в последний момент выйти. Впрочем, Кате и самой не по…