Безумные, 2013

Классический молодежный фильм ужасов рассказывает историю шести друзей, которые собираются весело отметить каникулы. Три парня и три девушки отправляются в загородный дом, принадлежащий одному из членов компании. Они отдыхают у бассейна и развлекаются, когда узнают неожиданную новость. В соседнем городе было использовано биологическое оружие. Друзья решают отправиться в ближайший населенный пункт, чтобы узнать о произошедшем. Но вместо мирных жителей встретят озверевших зомби.
Шестеро друзей-студентов собираются вместе на выходные, где им приходится бороться за свою жизнь после террористической атаки, превратившей местных жителей в яростных зомби.