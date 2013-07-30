Безумные, 2013

Жанр: ужасы фантастика В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Классический молодежный фильм ужасов рассказывает историю шести друзей, которые собираются весело отметить каникулы. Три парня и три девушки отправляются в загородный дом, принадлежащий одному из членов компании. Они отдыхают у бассейна и развлекаются, когда узнают неожиданную новость. В соседнем городе было использовано биологическое оружие. Друзья решают отправиться в ближайший населенный пункт, чтобы узнать о произошедшем. Но вместо мирных жителей встретят озверевших зомби. Развернуть Это второй по счету фильм про оживших мертвецов для актера Майкла Уэлша. Ранее он снимался в «Дне мертвых» 2008 года.

Кристофер Рузвельт выступил одновременно режиссером, сценаристом и одним из исполнительных продюсеров проекта.

Картину снимали в штате Луизиана. Большинство эпизодов отсняли в Батон-Руж. Также в качестве локаций использовали Спрингфилд и Хаммонд.

Критики неоднократно ругали фильм за плохой сценарий, недостаточно качественные спецэффект и грим. Например, в одном из эпизодов, когда зомби ударяются о забор, видно, что у одного из них осыпается косметика.

Когда компания уходит из аптеки, видно, что исчезло тело, которое лежало у входа. Развернуть Шестеро друзей-студентов собираются вместе на выходные, где им приходится бороться за свою жизнь после террористической атаки, превратившей местных жителей в яростных зомби. Развернуть 3.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2013 Премьера в мире 30 июля 2013 Возраст 16+ Режиссер Кристофер Рузвельт В ролях Сара Батлер Майкл Уэлш Бриттни Элгер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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