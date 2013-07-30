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Безумные Безумные
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The Demented

Безумные, 2013

2013 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Классический молодежный фильм ужасов рассказывает историю шести друзей, которые собираются весело отметить каникулы. Три парня и три девушки отправляются в загородный дом, принадлежащий одному из членов компании. Они отдыхают у бассейна и развлекаются, когда узнают неожиданную новость. В соседнем городе было использовано биологическое оружие. Друзья решают отправиться в ближайший населенный пункт, чтобы узнать о произошедшем. Но вместо мирных жителей встретят озверевших зомби.

  • Это второй по счету фильм про оживших мертвецов для актера Майкла Уэлша. Ранее он снимался в «Дне мертвых» 2008 года.
  • Кристофер Рузвельт выступил одновременно режиссером, сценаристом и одним из исполнительных продюсеров проекта.
  • Картину снимали в штате Луизиана. Большинство эпизодов отсняли в Батон-Руж. Также в качестве локаций использовали Спрингфилд и Хаммонд.
  • Критики неоднократно ругали фильм за плохой сценарий, недостаточно качественные спецэффект и грим. Например, в одном из эпизодов, когда зомби ударяются о забор, видно, что у одного из них осыпается косметика.
  • Когда компания уходит из аптеки, видно, что исчезло тело, которое лежало у входа.

Шестеро друзей-студентов собираются вместе на выходные, где им приходится бороться за свою жизнь после террористической атаки, превратившей местных жителей в яростных зомби.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 30 июля 2013
Возраст 16+
Режиссер
Кристофер Рузвельт
В ролях
Сара Батлер
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Бриттни Элгер
Бриттни Элгер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумные 2 постера
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Безумные
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