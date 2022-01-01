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Иван Верховых

Иван Верховых
Иван Верховых
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Дата рождения
9 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Самойловка, Саратовская область, СССР (Россия)
Биография Ивана Верховых

Иван Верховых появился на свет 9 марта 1957 года в селе Самойловка, расположенном в Саратовской области. Еще в раннем возрасте Ваня определился с будущей профессией: он собирался учиться на актера. Получив аттестат зрелости, Верховых стал студентом местного театрального училища имени Слонова, где его наставником был народный артист Советского союза Юрий Петрович Киселев. После выпуска Верховых поступил в ТЮЗ родного города, которому отдал восемь лет своей творческой жизни. Затем актер начал обучение на заочном отделении режиссерского факультета в училище имени Щукина, которое окончил в 1990 году.

Двумя годами ранее Иван основал в Саратове собственный театр, получивший название Академия театральных художеств. Там он продемонстрировал себя в качестве режиссера и худрука. Он ставил спектакли по произведениям, которые крайне редко использовались в театре, например, по пьесам Даниила Хармса и сказкам Сергея Козлова. Работы Ивана Верховых получали хвалебные отзывы от критиков и публики, а также отмечались наградами на фестивалях и конкурсах, в том числе международных. Труппа АТХ часто гастролировала по российским и зарубежным городам. Однако в начале 2000-х годов городская администрация перестала оказывать финансовое содействие театру, и он закрылся. Спустя три года Иван стал актером театра Петра Фоменко в российской столице.

Кинодебют Верховых состоялся в 1983 году: он исполнил центральную роль в короткометражке «Анонимное письмо». До 1990-х годов Иван почти не появлялся на экране. Период его активной деятельности в кино начался в 2009 году, он стал часто сниматься в многосерийных проектах, исполняя роли второстепенных героев.

Супругу актера зовут Лариса, она подарила Ивану двоих детей – сына Матвея и дочь Варвару, которая продолжила семейную традицию и стала студенткой ГИТИСа.

Интересные факты о Иване Верховых
  • Академии театральных художеств, основанной Иваном, присвоили официальный статус только по прошествии пяти лет с момента открытия.
  • Режиссер Кшиштоф Занусси снял документальное кино о театре, который основал Иван Верховых в Саратове.
  • Иван является педагогом музыкально-драматического «Класс-центра», основанного Сергеем Казарновским.
  • Дочь Ивана Варвара Верховых в 2016 году стала победительницей конкурса «Актерская лаборатория». Отец гордится талантами наследницы: Варвара прекрасно поет и играет на множестве музыкальных инструментов.
Фильмография Ивана Верховых
Ряд 19
Ряд 19
триллер 2021, Россия
5.0
Амбивалентность
Амбивалентность
драма 2018, Россия
6.0
Гости
Гости
ужасы 2018, Россия
4.0
Вычислитель
Вычислитель
фантастика 2014, Россия
5.0
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