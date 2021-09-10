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Дом на другой стороне Дом на другой стороне
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The Night House Дом на другой стороне 2021 / США
5.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Дом на другой стороне»

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После потери мужа жизнь Бет окончательно теряет смысл. Теперь она осталась одна в большом доме на берегу озера с единственным спутником — опустошающим чувством утраты. Но очень скоро в этих комнатах поселится страх. Бет начинает замечать странные звуки, вздрагивать от внезапного включения стереосистемы и просыпаться по утрам не в своей кровати. Она убеждает себя, что погибший муж все еще рядом и хочет установить связь с того света. Поиски ответов лишь ухудшают и без того нестабильное…

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ElizavetaPersonal 10 сентября 2021, 09:29
Оценка
Хрень🤦🏼‍♀️. Я ничего не поняла.
10 сентября 2021, 09:29 Ответить
User 10 сентября 2021, 14:31
Оценка
Полное ……😤
10 сентября 2021, 14:31 Ответить
olgailina85 10 сентября 2021, 15:23
Оценка
Фильм на одном дыхании. Держит с самого начала и до конца. Кто в теме Магии , тот и поймёт этот фильм) До сих пор о нём думается.
10 сентября 2021, 15:23 Ответить
User 14 сентября 2021, 14:12
Оценка
Фильммна один раз
14 сентября 2021, 14:12 Ответить
User 28 сентября 2021, 19:28
Оценка
Фильм днище
28 сентября 2021, 19:28 Ответить
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