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После потери мужа жизнь Бет окончательно теряет смысл. Теперь она осталась одна в большом доме на берегу озера с единственным спутником — опустошающим чувством утраты. Но очень скоро в этих комнатах поселится страх. Бет начинает замечать странные звуки, вздрагивать от внезапного включения стереосистемы и просыпаться по утрам не в своей кровати. Она убеждает себя, что погибший муж все еще рядом и хочет установить связь с того света. Поиски ответов лишь ухудшают и без того нестабильное…