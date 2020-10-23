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Заклятье: Другая сторона Заклятье: Другая сторона
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Заклятье: Другая сторона, 2020

2020 / Швеция
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Шведский фильм ужасов о семье, поселившейся в доме с призраками
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая пара с маленьким сыном переезжает в старый дом на отшибе города. Вскоре после заселения семья начинает замечать странные вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Героев ждет схватка с призраками, прибывшими с «другой стороны».

Ширин и Фредерик познакомились несколько месяцев назад, но уже расписались. Они влюблены и мечтают начать совместную жизнь под одной крышей. Девушку совершенно не смутил тот факт, что у ее супруга есть ребенок от предыдущего брака. Фредерику удалось приобрести ветхий, но просторный дом, расположенный в тихом пригороде. Изначально потенциальные покупатели удивились, что другие здания на улице пустуют, но соблазнительная цена заставила супругов закрыть глаза на мелочи и подписать все необходимые бумаги. Собрав вещи, они переезжают на новое место в надежде создать полноценную семью. Однако в первый же день муж уезжает в командировку, оставляя Ширин с Лукасом наедине. Мачеха предвкушает возможность узнать ребенка поближе, не подозревая, с чем столкнется после наступления темноты. Ночью в удаленном от жилых кварталов здании начинают происходить события, выбивающие новоселов из колеи.

Пытаясь во всем разобраться, героиня выясняет, что с предыдущими владельцами произошел несчастный случай. С тех пор жители обходят улицу стороной. Лукас и Ширин вступают в неравную схватку с потусторонними духами, представляющими смертельную угрозу. Так как никто не верит в россказни хозяйки и ее семилетнего пасынка, бороться с нечистью они обречены своими силами. 

 

 

Шведский фильм ужасов не имеет к популярной серии «Заклятие» никакого отношения. Это уже не первый хоррор, который российские локализаторы пытаются приписать к франшизе Джеймса Вана. В 2017 году на экраны выходила картина «Заклятие. Наши дни» (в оригинале — «Распятие»), а в 2020 году состоялась премьера испанской ленты «Заклятие. Дом 32», оригинальное название которой — «Маласанья 32».

Дебют Торда Даниэльссона и Оскара Мелландера на большом экране. До этого творческий дуэт работал над шведскими телевизионными сериалами «Охота за кристаллами времени» и «Спасая жизни».

Даниэльссон и Мелландер не только срежиссировали фильм, но и написали оригинальный сценарий.

Россия — единственная страна за пределами Швеции и Дании, в которой картина «Заклятие. Другая сторона» выходила в широкий прокат.

Дебют актрисы Янны Гранстрем в кинематографе.

Для исполнительницы главной роли Дилан Гвин это не первый опыт работы в жанре ужасов. Прежде актрису можно было встретить в хоррорах «Дракула» (2014) и «Присягнувшая тьме».

По признанию Даниэльссона и Мелландера, при работе они вдохновлялись кинокартиной «И гаснет свет…» Дэвида Ф. Сандберга — самого известного шведского режиссера в жанре ужасов. Также на их творчество повлияли мистические хорроры Майка Флэнегана и «Сияние» Стэнли Кубрика. Несмотря на то, что «Заклятие. Другая сторона» заимствует элементы из популярных фильмов про дома с привидениями, авторы отмечают, что им удалось создать уникальную атмосферу, которая удержит зрителей в напряжении до финала.

Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 14 января 2021
Премьера онлайн 15 марта 2021
Премьера в мире 23 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Торд Даниэльссон
Торд Даниэльссон
В ролях
Хенрик Норлен
Хенрик Норлен
Лайнус Уолгрен
Лайнус Уолгрен
Якоб Фальстедт
Якоб Фальстедт
Янна Гранстрём
Янна Гранстрём
Все актеры и съемочная группа
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Заклятье: Другая сторона
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После смерти мамы семилетний Лукас пытается привыкнуть к новой жизни. Надеясь начать все заново и оставить в прошлом эту трагедию, отец решается на переезд. Тем более что на помощь приходит его новая подруга, которая активно старается восполнить болезненную семейную утрату. Но стоит им переступить порог нового дома и слегка обжиться, как начинают происходить странности. Лукас заводит «дружбу» с подозрительным воображаемым мальчиком, по дому мелькают пугающие силуэты, а в стенах и на…
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Владислав Альхименко 9 января 2021, 16:58
Сходили вчера с девушкой на этот фильм, я редко это делаю, когда оставляю комментарий после фильма, но про такое говно необходимо рассказать, не… Читать дальше…
Татьяна Гулькова 8 января 2021, 21:49
личность персонажей не раскрыли, сюжет очень странный и нудный, весь фильм был в каких-то серых тонах, что очень портило общую картину. заключения нет. фильм совсем не страшный, ставлю 1 звезду
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13 голосов
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