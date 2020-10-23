Заклятье: Другая сторона, 2020

Молодая пара с маленьким сыном переезжает в старый дом на отшибе города. Вскоре после заселения семья начинает замечать странные вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Героев ждет схватка с призраками, прибывшими с «другой стороны».

Ширин и Фредерик познакомились несколько месяцев назад, но уже расписались. Они влюблены и мечтают начать совместную жизнь под одной крышей. Девушку совершенно не смутил тот факт, что у ее супруга есть ребенок от предыдущего брака. Фредерику удалось приобрести ветхий, но просторный дом, расположенный в тихом пригороде. Изначально потенциальные покупатели удивились, что другие здания на улице пустуют, но соблазнительная цена заставила супругов закрыть глаза на мелочи и подписать все необходимые бумаги. Собрав вещи, они переезжают на новое место в надежде создать полноценную семью. Однако в первый же день муж уезжает в командировку, оставляя Ширин с Лукасом наедине. Мачеха предвкушает возможность узнать ребенка поближе, не подозревая, с чем столкнется после наступления темноты. Ночью в удаленном от жилых кварталов здании начинают происходить события, выбивающие новоселов из колеи.

Пытаясь во всем разобраться, героиня выясняет, что с предыдущими владельцами произошел несчастный случай. С тех пор жители обходят улицу стороной. Лукас и Ширин вступают в неравную схватку с потусторонними духами, представляющими смертельную угрозу. Так как никто не верит в россказни хозяйки и ее семилетнего пасынка, бороться с нечистью они обречены своими силами.