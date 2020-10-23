Заклятье: Другая сторона, 2020

Молодая пара с маленьким сыном переезжает в старый дом на отшибе города. Вскоре после заселения семья начинает замечать странные вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Героев ждет схватка с призраками, прибывшими с «другой стороны».
Ширин и Фредерик познакомились несколько месяцев назад, но уже расписались. Они влюблены и мечтают начать совместную жизнь под одной крышей. Девушку совершенно не смутил тот факт, что у ее супруга есть ребенок от предыдущего брака. Фредерику удалось приобрести ветхий, но просторный дом, расположенный в тихом пригороде. Изначально потенциальные покупатели удивились, что другие здания на улице пустуют, но соблазнительная цена заставила супругов закрыть глаза на мелочи и подписать все необходимые бумаги. Собрав вещи, они переезжают на новое место в надежде создать полноценную семью. Однако в первый же день муж уезжает в командировку, оставляя Ширин с Лукасом наедине. Мачеха предвкушает возможность узнать ребенка поближе, не подозревая, с чем столкнется после наступления темноты. Ночью в удаленном от жилых кварталов здании начинают происходить события, выбивающие новоселов из колеи.
Пытаясь во всем разобраться, героиня выясняет, что с предыдущими владельцами произошел несчастный случай. С тех пор жители обходят улицу стороной. Лукас и Ширин вступают в неравную схватку с потусторонними духами, представляющими смертельную угрозу. Так как никто не верит в россказни хозяйки и ее семилетнего пасынка, бороться с нечистью они обречены своими силами.
Шведский фильм ужасов не имеет к популярной серии «Заклятие» никакого отношения. Это уже не первый хоррор, который российские локализаторы пытаются приписать к франшизе Джеймса Вана. В 2017 году на экраны выходила картина «Заклятие. Наши дни» (в оригинале — «Распятие»), а в 2020 году состоялась премьера испанской ленты «Заклятие. Дом 32», оригинальное название которой — «Маласанья 32».
Дебют Торда Даниэльссона и Оскара Мелландера на большом экране. До этого творческий дуэт работал над шведскими телевизионными сериалами «Охота за кристаллами времени» и «Спасая жизни».
Даниэльссон и Мелландер не только срежиссировали фильм, но и написали оригинальный сценарий.
Россия — единственная страна за пределами Швеции и Дании, в которой картина «Заклятие. Другая сторона» выходила в широкий прокат.
Дебют актрисы Янны Гранстрем в кинематографе.
Для исполнительницы главной роли Дилан Гвин это не первый опыт работы в жанре ужасов. Прежде актрису можно было встретить в хоррорах «Дракула» (2014) и «Присягнувшая тьме».
По признанию Даниэльссона и Мелландера, при работе они вдохновлялись кинокартиной «И гаснет свет…» Дэвида Ф. Сандберга — самого известного шведского режиссера в жанре ужасов. Также на их творчество повлияли мистические хорроры Майка Флэнегана и «Сияние» Стэнли Кубрика. Несмотря на то, что «Заклятие. Другая сторона» заимствует элементы из популярных фильмов про дома с привидениями, авторы отмечают, что им удалось создать уникальную атмосферу, которая удержит зрителей в напряжении до финала.
Когда отец семейства уезжает в командировку, в доме начинает происходит нечто жуткое. Семилетний Лукас заводит дружбу с мальчиком-ровесником с «другой стороны», который боится Существа из подвала. Когда Лукас исчезает, его мачехе придется проникнуть в мир мертвых и разгадать заклятье «другой стороны».