Махинаторы, 2019

Черная комедия «Махинаторы» расскажет историю молодого футболиста, которому пришлось резко поменять планы на свое будущее и вступить в опасный мир шоу-бизнеса.

Действие картины разворачивается в Шотландии в начале 1980 годов. Дэйв — подающий надежды футболист. Об успешной футбольной карьере парень грезил еще с детства, представляя себя в лучах славы. Однако у судьбы на него другие планы. На одной из плановых тренировок Дэйв неудачно падает и ломает ногу. Травма серьезная, вряд ли он теперь сможет бегать как раньше. Максимум, на что может теперь надеяться герой — стать посредственным футболистом.

Дэйв на грани депрессии от неутешительной новости, когда встречает медсестру Шону. Парень влюбляется в девушку с первого взгляда и понимает – просто так сдаваться нельзя.

Вместе с друзьями и своей матерью он открывает бизнес по организации дискотек и концертов. Дэйв уверен: новое занятие поможет ему завоевать девушку и заодно обрести славу и деньги, о которых он так грезит.

Постепенно погружаясь в бизнес, Дэйв попадает в авантюру — договаривается о концерте с агентом группы Iron Maiden. Он понимает, что не готов организовать концерт такого масштаба, и обращается за помощью к бандитам. Чем ближе выступление группы, тем туже затягивается петля на шее Дэйва, и помочь ему могут только собственная смекалка и хитрость.