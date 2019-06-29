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Махинаторы Махинаторы
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Махинаторы, 2019

2019 / Великобритания
5.6 Оцените
14 голосов
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Черная комедия «Махинаторы» расскажет историю молодого футболиста, которому пришлось резко поменять планы на свое будущее и вступить в опасный мир шоу-бизнеса.

Действие картины разворачивается в Шотландии в начале 1980 годов. Дэйв — подающий надежды футболист. Об успешной футбольной карьере парень грезил еще с детства, представляя себя в лучах славы. Однако у судьбы на него другие планы. На одной из плановых тренировок Дэйв неудачно падает и ломает ногу. Травма серьезная, вряд ли он теперь сможет бегать как раньше. Максимум, на что может теперь надеяться герой — стать посредственным футболистом.

Дэйв на грани депрессии от неутешительной новости, когда встречает медсестру Шону. Парень влюбляется в девушку с первого взгляда и понимает – просто так сдаваться нельзя.

Вместе с друзьями и своей матерью он открывает бизнес по организации дискотек и концертов. Дэйв уверен: новое занятие поможет ему завоевать девушку и заодно обрести славу и деньги, о которых он так грезит.

Постепенно погружаясь в бизнес, Дэйв попадает в авантюру — договаривается о концерте с агентом группы Iron Maiden. Он понимает, что не готов организовать концерт такого масштаба, и обращается за помощью к бандитам. Чем ближе выступление группы, тем туже затягивается петля на шее Дэйва, и помочь ему могут только собственная смекалка и хитрость. 

Мировая премьера картины «Махинаторы» состоялась в июне 2019 года в Великобритании на Эдинбургском международном фестивале. Фильм получил премию «Приз зрительских симпатий».  

Критики тепло приняли фильм и высоко оценили актерское мастерство Коннора Берри и оригинальную идею Дэйва Маклина. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина набрала 80% положительных отзывов.

«Махинаторы» — полнометражный дебют режиссера Дэйва Маклина на большом экране. Однако картина стала дебютом для всей команды проекта, в том числе для сценаристов Халеда Спивака и Кайла Титтертона, а также исполнителя главной роли Коннора Берри.

Более опытные коллеги и часть съемочной группы фильма «Махинаторы» работали вместе над многочисленными проектами. Например, они встречались на площадке научно-фантастического фильма «Теллуриан».   

Главного героя зовут Дэйв, так же, как и режиссера — это не случайное совпадение. «Махинаторы» это в каком-то смысле байопик о ранней музыкальной карьере Дэйва Маклина. Фильм полностью основан на событиях 1980 года, происходящих в жизни Дэйва и группы Iron Maiden в Данди, Шотландия.

Все съемки фильма происходили в одном месте — в городе Данди, в Шотландии.

В роли медсестры Шоны снялась певица и актриса Тара Ли.

В фильме был задействован знаменитый концертный зал в Данди — Кэрд Холл, здесь снимали сцены с выступлением группы. Также именно здесь 12 июня 1980 года выступала группа Iron Maiden.

Ранние 1980-е. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом что бы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам…

5.6 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 июля 2020
Премьера онлайн 7 августа 2020
Премьера в мире 29 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Дэйв Маклин
Дэйв Маклин
В ролях
Конор Берри
Конор Берри
Шон Коннери
Шон Коннери
Грант Роберт Килен
Грант Роберт Килен
Все актеры и съемочная группа
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Махинаторы смотреть онлайн

Махинаторы
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Практически все знают британскую группу Placebo, чей московский концерт отменили из-за пандемии. Выход «Махинаторов» Дэйва Маклина мог совпасть с их выступлением, поэтому многим фанатам было бы интересно узнать закулисье менеджмента любимой группы. Только данный байопик, конечно же, не про Брайна Молко и Ко. Главным героем здесь становится сам Дэйв Маклин и его воспоминания о былой молодости, когда юные шотландцы были готовы заниматься чем угодно, лишь бы не на завод. Рассказываем,…
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Кадры из фильма Все кадры
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