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Проклятый Хэллоуин Проклятый Хэллоуин
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Bad Candy

Проклятый Хэллоуин, 2020

2020 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Хоррор-альманах о самом зловещем празднике в году
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Проклятый Хэллоуин»

Идеальный вариант для просмотра в канун Дня Всех Святых. Ежегодно на тему Хэллоуина создаются десятки фильмов ужасов, но лишь немногие из них оказываются столь же успешными, как этот.

Хоррор-альманах состоит сразу из нескольких короткометражек, объединенных темой главного праздника осени. В лучших традициях жанра зрителям предлагаются истории на любой вкус — от монстр-муви до слэшера. Так что каждый сможет найти для себя что-нибудь по вкусу. 

В главной роли — всемирно известный рок-музыкант, группа которого уже двадцать лет собирает стадионы. Кори Тейлор играет диджея станции Psychotronic FM, рассказывающего своим слушателям жуткие байки. Фанаты группы Slipknot впервые смогут насладиться актерским мастерством своего кумира, прежде игравшего в кино лишь эпизодические роли.

«Проклятый Хэллоуин» не только жуткий, но и остроумный ужастик, изрядно приправленный черным юмором и тонкими отсылками к классике прошлого столетия.

Несмотря на скромный бюджет, в кинокартине впечатляющие практические эффекты и грим. Внешний вид монстров выдержан в лучших традициях ужастиков 80-х, когда ставка делалась не на компьютерную графику и скримеры, но на атмосферу.

Оригинальное название переводится как «Плохая конфетка».

Кори Тейлор — солист культовой американской группы Slipknot, существующей с 1995 года. Коллектив, знаменитый своим пугающим сценическим имиджем, сделал весомый вклад в развитие nu metal. Для музыканта это далеко не первый опыт работы в кино: его можно было встретить в «Акульем торнадо 4», «Роллерболе», «Клинике страха» и других малобюджетных ужастиках.

В ленте снялся ветеран жанра Зак Гэллиган. Широкую известность актер получил благодаря дилогии «Гремлины», приуроченной к рождественским праздникам. Также поклонники ужасов могли видеть Гэллигана в фильмах «Музей восковых фигур», «Чернокнижник 2» и «Топор 3».

Скотт Хансен и Дезри Коннелл не только спродюсировали и поставили кинокартину, но и написали к ней сценарий. Ранее дуэт сотрудничал на съемочной площадке хоррора «Эксперимент «Одержимость», вышедшего на экраны в 2016 году.

В октябре 2021 года с актером Дж. Гэйвеном Уайлдом вышел еще один тематический слэшер «Хэллоуин убивает», посвященный маньяку Майклу Майерсу.

Премьера состоялась 31 октября 2020 года на международном фестивале фантастических фильмов Grimmfest в Манчестере.

Что за волшебный праздник - Хэллоуин! Монстры, вампиры, зомби и ведьмы стучатся в дверь, чтобы спеть песенки в обмен на конфеты. Однако, в эту ночь жителям американского городка Нью-Салем придётся не сладко, ведь им предстоит угадать, кто именно встретился на их пути: наряженный подросток или настоящий гость из преисподней?

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 октября 2021
Премьера онлайн 14 сентября 2021
Премьера в мире 31 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Скотт Хансен
В ролях
Зак Гэллиган
Зак Гэллиган
Кори Тейлор
Кори Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятый Хэллоуин 3 постера
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Проклятый Хэллоуин смотреть онлайн

Проклятый Хэллоуин
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за 1 рубль
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Провинциальный городок Нью-Салем, канун Хэллоуина. Диджей местной радиостанции 666 FM Чилли Билли и его продюсер Пол рассказывают слушателям жуткие истории, но в итоге сами становятся героями одной из них. Идея антологии ужасов, приуроченной к определенному празднику, далеко не нова: наиболее удачным примером, пожалуй, является фильм ужасов «Кошелек или жизнь» режиссера Майкла Догерти 2007 года, спродюсированный Брайаном Сингером. С тех пор хэллоуиновские сборники страшилок с…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер хоррор-антологии «Проклятый Хеллоуин» Релиз ленты запланирован на 10 сентября.
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23 августа 2021 14:13
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