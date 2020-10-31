Проклятый Хэллоуин, 2020

5 причин посмотреть фильм «Проклятый Хэллоуин»

Идеальный вариант для просмотра в канун Дня Всех Святых. Ежегодно на тему Хэллоуина создаются десятки фильмов ужасов, но лишь немногие из них оказываются столь же успешными, как этот.

Хоррор-альманах состоит сразу из нескольких короткометражек, объединенных темой главного праздника осени. В лучших традициях жанра зрителям предлагаются истории на любой вкус — от монстр-муви до слэшера. Так что каждый сможет найти для себя что-нибудь по вкусу.

В главной роли — всемирно известный рок-музыкант, группа которого уже двадцать лет собирает стадионы. Кори Тейлор играет диджея станции Psychotronic FM, рассказывающего своим слушателям жуткие байки. Фанаты группы Slipknot впервые смогут насладиться актерским мастерством своего кумира, прежде игравшего в кино лишь эпизодические роли.

«Проклятый Хэллоуин» не только жуткий, но и остроумный ужастик, изрядно приправленный черным юмором и тонкими отсылками к классике прошлого столетия.

Несмотря на скромный бюджет, в кинокартине впечатляющие практические эффекты и грим. Внешний вид монстров выдержан в лучших традициях ужастиков 80-х, когда ставка делалась не на компьютерную графику и скримеры, но на атмосферу.