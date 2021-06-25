«Мейер Лански»: Рецензия Киноафиши

Биография Мейера Лански – одного из самых известных криминальных авторитетов США – невероятно занимательна. Эмигрировавший из Российской империи еврей польского происхождения, он пример того, что сегодня называют self-made man: начинал с бутлегерства во времена Сухого закона, а позже стал чуть ли не основателем международного игорного бизнеса. Лански был связан и с Чарльзом Лучано, и с Аль Капоне, принимал участие в создании Национального преступного синдиката и за годы своей «карьеры» якобы заполучил около 300 миллионов долларов, которые ФБР так и не удалось найти. При таком богатстве материала удивительно, что фильм Итана Роквея выглядит как посредственная пародия на классику гангстерского кино.

Однажды преуспевший благодаря книге о Кеннеди писатель Дэвид Стоун получает предложение лично от Мейера Лански: приехать в Майами, где тот доживает свои последние дни, и написать о нем книгу. Лански умирает от рака легких, и напоследок хочет рассказать о своей жизни сам, а не позволять журналистам и представителям закона выставлять его в удобном для них свете. У него есть лишь несколько условий: никаких аудиозаписей, а любая информация сможет попасть в книгу только после разрешения Лански. Финансовые трудности вынуждают Стоуна согласиться, но в скором времени в дверь писателя стучится ФБР, которое спустя десяток лет вновь надеется засадить 80-летнего Лански за решетку.

Мейер Лански

Образ Лански давно не дает покоя кинематографистам – существует немало фильмов о нем или о событиях, участником которых он был. В разное время Лански играли Бен Кингсли, Дастин Хоффман и Патрик Демпси, но все-таки самый известный исполнитель этой роли – это Ли Страсберг, чей Хайман Рот из «Крестного отца 2» был создан по образу и подобию Мейера Лански. Удивительно то, что хотя за весь хронометраж фильма Рот появляется не так часто, его герой проработан детальнее, чем Лански за два часа фильма Роквея. Эту роль исполняют двое: Харви Кейтель играет Лански в 1981 году, а Джон Магаро – почти во всех флешбеках. Первый выдает либо клишированные, либо попросту нелепые реплики, которые могут сгодиться для трейлера, но в фильме, претендующем на звание «серьезного байопика», звучат глупо. От плохих диалогов Кейтеля спасает только актерская игра: сложно игнорировать его обаяние, мальчишеское озорство и блеск в глазах, когда Лански вспоминает юность и иронизирует над принятыми в обществе моральными нормами. А вот Магаро играет Лански так, что тот не шокирует своей хладнокровностью и не внушает страха, хотя «бухгалтера мафии» отличали именно эти качества. На фоне Кейтеля Лански Магаро в молодости – довольно тусклый персонаж, далекий от того, что можно прочитать о прототипе.

В фильме можно выделить две сюжетные линии. Первая – собственно, воспоминания Лански о своей жизни во время встреч со Стоуном в закусочной. Вторая – возобновившееся расследование ФБР в отношении Лански. Но линия с ФБР всплывает настолько редко и отрывочно, что возникает вопрос, для чего она вообще была написана? Видимо, Роквей хотел обратить особое внимание на тот факт, что власть имущие в США очень быстро забыли о том, что Лански когда-то помогал им вычислять нацистов на территории Нью-Йорка и избавляться от них, и открыли на него охоту. Или, напротив, продемонстрировать равнодушие Лански к властями, которые никогда не были для него помехой, потому что тот совершенно не беспокоится из-за расследования и даже прощает Стоуну содействие ФБР. В любом случае порой эти редкие эпизоды создают ощущение, что внезапно включили какой-то другой фильм, который не столько про Лански, сколько про попытки властей найти эти не то мифические, не то вполне реальные запрятанные 300 миллионов.

Мейер Лански

С точки зрения биографичности «Мейер Лански» довольно достоверен, хотя Роквей и предпочел проигнорировать некоторые из важных событий в жизни криминального авторитета. Например, его второй брак. Но главное преимущество фильма – это попытка изобразить Лански максимально непредвзято, не очернять, но и не оправдывать его. Кроме того, что к 80 годам экранный Лански и так про себя все понимает и принимает, Стоун постоянно задает ему неудобное вопросы о морали и вере и оценке собственных действий с этих двух позиций.

«Мейер Лански» – сносный фильм, но вряд ли понравится поклонникам кино про гангстеров в силу многочисленных клише, которые местами делают его нелепым. Он будто очень хочет быть «Крестным отцом» или «Славными парнями», но ему до них бесконечно далеко.