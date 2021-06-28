Наша рецензия

Биография Мейера Лански – одного из самых известных криминальных авторитетов США – невероятно занимательна. Эмигрировавший из Российской империи еврей польского происхождения, он пример того, что сегодня называют self-made man: начинал с бутлегерства во времена Сухого закона, а позже стал чуть ли не основателем международного игорного бизнеса. Лански был связан и с Чарльзом Лучано, и с Аль Капоне, принимал участие в создании Национального преступного синдиката и за годы своей…