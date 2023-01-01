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Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2, 2022: актеры и роли
Downton Abbey: A New Era
Аббатство Даунтон 2
2022 / США / Великобритания
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8.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Аббатство Даунтон 2, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Кертис
Simon Curtis
В ролях
Доминик Уэст
Dominic West
Лора Хэддок
Laura Haddock
Мэгги Смит
Maggie Smith
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Мишель Докери
Michelle Dockery
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Лора Кармайкл
Laura Carmichael
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Пенелопа Уилтон
Penelope Wilton
Джим Картер
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