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Лора Кармайкл
Лора Кармайкл
Laura Carmichael
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Лора Кармайкл
Laura Carmichael
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Дата рождения
16 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Саутгемптон , Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Лоры Кармайкл
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Фильмография Лоры Кармайкл
Аббатство Даунтон 2
драма
2022, США / Великобритания
9.0
Соединенное королевство
драма, исторический
2016, Великобритания
6.0
Ни пуха, ни праха
комедия, драма
2015, Великобритания
7.0
Мадам Бовари
драма
2014, США
6.0
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Вышел первый трейлер «Аббатства Даунтон 2»
Британские аристократы возвращаются на экраны в следующем году.
Написать
16 ноября 2021 10:47
Впереди новые времена: вышел тизер «Аббатства Даунтон 2»
Первый трейлер фильма будет показан уже в ближайшие сутки перед премьерой ленты «Белфаст».
Написать
11 ноября 2021 12:10
Официально: фильм «Аббатство Даунтон» выйдет осенью 2019
Первые слухи о полнометражном фильме по «Аббатству Даунтон» появились еще в 2016 году, после окончания шестого и финального сезона сериала – и вот теперь у картины наконец-то
Написать
23 сентября 2018 16:17
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