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Лора Кармайкл

Laura Carmichael
Лора Кармайкл
Лора Кармайкл Laura Carmichael
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Дата рождения
16 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Саутгемптон , Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Лоры Кармайкл

Фильмография Лоры Кармайкл
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2
драма 2022, США / Великобритания
9.0
Соединенное королевство
Соединенное королевство
драма, исторический 2016, Великобритания
6.0
Ни пуха, ни праха
Ни пуха, ни праха
комедия, драма 2015, Великобритания
7.0
Мадам Бовари
Мадам Бовари
драма 2014, США
6.0
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Вышел первый трейлер «Аббатства Даунтон 2» Британские аристократы возвращаются на экраны в следующем году.
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16 ноября 2021 10:47
Впереди новые времена: вышел тизер «Аббатства Даунтон 2» Первый трейлер фильма будет показан уже в ближайшие сутки перед премьерой ленты «Белфаст».
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11 ноября 2021 12:10
Официально: фильм «Аббатство Даунтон» выйдет осенью 2019 Первые слухи о полнометражном фильме по «Аббатству Даунтон» появились еще в 2016 году, после окончания шестого и финального сезона сериала – и вот теперь у картины наконец-то
Написать
23 сентября 2018 16:17
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