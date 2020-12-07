Играй со мной, 2020

Начинающий актер безуспешно пытается построить карьеру в кино, проваливая одни пробы за другими. Долги растут с каждым днем, а близкие предлагают оставить мечту и искать другую профессию. Но однажды судьба предоставляет неудачнику второй шанс.

«Играй со мной» — авторская картина Андрея Назимова, выступившего в качестве режиссера, продюсера, сценариста и главной звезды. Он дает зрителям возможность заглянуть за кулисы кинопроизводства и узнать, каково приходится новичкам на старте карьеры. Кроме того, «Играй со мной» — это еще и романтическая комедия, способная скрасить вечер отличным юмором.

Вячеслав Бесславный — актер, мечтающий попасть на большой экран. Окончив театральное училище, молодой человек посещает кастинги, получая от режиссеров отказы и параллельно пробуя силы на сцене и в рекламе. Одних не устраивает его впечатляющий рост, другие считают игру выпускника слишком неубедительной. Кредиторы ежедневно наведываются к Славе в квартиру, требуя расплатиться с долгами. И если очередное прослушивание пройдет неудачно, то актер останется без крыши над головой.

На кинопробах Бесславный сталкивается с требовательным постановщиком (Гоша Куценко), который явно не в восторге от новичка. Кажется, что на парне можно ставить крест. Но Славе все же удается заполучить желанную роль. Кроме того, он знакомится с девушкой (Мария Ахметзянова), в которую влюбляется с первого взгляда. У Вячеслава возникает шанс построить не только карьеру, но и серьезные отношения. Но справиться со всеми делами одновременно оказывается непросто.