Играй со мной, 2020

Начинающий актер безуспешно пытается построить карьеру в кино, проваливая одни пробы за другими. Долги растут с каждым днем, а близкие предлагают оставить мечту и искать другую профессию. Но однажды судьба предоставляет неудачнику второй шанс.
«Играй со мной» — авторская картина Андрея Назимова, выступившего в качестве режиссера, продюсера, сценариста и главной звезды. Он дает зрителям возможность заглянуть за кулисы кинопроизводства и узнать, каково приходится новичкам на старте карьеры. Кроме того, «Играй со мной» — это еще и романтическая комедия, способная скрасить вечер отличным юмором.
Вячеслав Бесславный — актер, мечтающий попасть на большой экран. Окончив театральное училище, молодой человек посещает кастинги, получая от режиссеров отказы и параллельно пробуя силы на сцене и в рекламе. Одних не устраивает его впечатляющий рост, другие считают игру выпускника слишком неубедительной. Кредиторы ежедневно наведываются к Славе в квартиру, требуя расплатиться с долгами. И если очередное прослушивание пройдет неудачно, то актер останется без крыши над головой.
На кинопробах Бесславный сталкивается с требовательным постановщиком (Гоша Куценко), который явно не в восторге от новичка. Кажется, что на парне можно ставить крест. Но Славе все же удается заполучить желанную роль. Кроме того, он знакомится с девушкой (Мария Ахметзянова), в которую влюбляется с первого взгляда. У Вячеслава возникает шанс построить не только карьеру, но и серьезные отношения. Но справиться со всеми делами одновременно оказывается непросто.
«Играй со мной» — режиссерский дебют Андрея Назимова, к которому он также написал сценарий в соавторстве с Романом Волковым. Выпускник РАТИ-ГИТИС начинал с эпизодических ролей в известных фильмах и сериалах — от «Обратной стороны Луны» до «Елок». Но лишь в собственном проекте Назимов впервые оказался главным героем повествования.
По словам Назимова, кинокартина «Играй со мной» стала для него автобиографической, а на производство ушло порядка восьми лет. В комедии наглядно демонстрируется каждый этап актерской «кухни»: кастинги, рекламные ролики и прослушивания в театре.
Назимов также выступил продюсером, разделив место с Андреем Новиковым («Сторож», «Гуляй, Вася!», «Со мною вот что происходит»).
«Играй со мной» — второй российский фильм 2021 года, снятый в жанре «кино о кино». 20 мая на экраны также вышла комедия «Конец фильма» Владимира Котта, посвященная творческому кризису незадачливого режиссера.
Возлюбленную Вячеслава Бесславного сыграла Мария Ахметзянова («Бег», «Молодежка»). Как и Назимов, актриса снималась в сериале «Триггер».
Роль требовательного режиссера исполнил Заслуженный артист РФ Гоша Куценко («Антикиллер», «Балканский рубеж», «Ольга»). Ему уже доводилось работать с Назимовым на одной съемочной площадке таких фильмов, как «Компенсация» и «Ирония любви».
В небольшой роли появился знаменитый музыкант Noize MC. Ранее его можно было встретить в картинах «Розыгрыш», «Хард ребут» и «Про любовь».
Актер Дмитрий Брусникин, также сыгравший в фильме, умер 9 августа 2018 года.
Премьера прошла на фестивале «Окно в Европу» 2020 года.
Добродушная и ироничная романтическая комедия с элементами драмы, которая рассказывает об интереснейшей и загадочной актерской «кухне», подшучивая над самыми знаковыми моментами: кастинг, съемка рекламного ролика, кинопробы и прослушивание в театре. Фильм раскрывает артистический мир на примере судьбы одного молодого актера: от славы до забвения так далеко и в то же время так близко.