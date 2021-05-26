«Играй со мной»: Рецензия Киноафиши

Молодой парень по имени Слава (Андрей Назимов) несколько лет как закончил ГИТИС, однако счастливым реализовавшимся в профессии актером пока не стал. Будни парня проходят в бесконечных походах на различные пробы, актерство — единственное, чем он с горем пополам может заработать себе на хлеб и, конечно, на аренду квартиры. Правда, с жильем-то у него проблемы: за комнату в коммуналке Слава не платит уже третий месяц. Хозяйка обещает его выселить, если он не погасит долги.

Как известно, беды приходят парами, поэтому во время непростой беседы с арендодателем раздается звонок — Славу уволили из кафе, где он в свободное от проб и съемок время подрабатывал официантом. А что такого? Вот Джеймс Франко, например, кричал «свободная касса» в «Макдональдсе», а Шэрон Стоун была официанткой до того, как стала звездой. С пробами у персонажа Назимова не клеится — даже «мы вам перезвоним» он слышит крайне редко. Однажды несчастного парня на «Мосфильме» замечают девушки, мечтающие снять кино и как раз находящиеся в поиске актеров. Одна из них (Мария Ахметзянова) решает познакомиться с ним.

Кажется, жанр «кино о кино» начинает, как говорят, вставать с колен. Во всяком случае, все чаще в России появляются подобные истории, в центре которых тяжкая доля людей, остающихся вдалеке и от высоких гонораров, и от главных ролей. Конечно, не всем же выпускникам театральных вузов быть Сергеем Безруковым или Данилой Козловским следующего поколения — одни уйдут в театр, другие в кино, а третьи останутся аниматорами на детском утреннике. «Играй со мной» — лишнее напоминание о том, что не всякий актер найдет свой шесток. Но терять надежду не нужно никогда — с этим у Славы полный порядок. Ну, почти.

Играй со мной

Мало того, что этот проект — режиссерский дебют актера (и по совместительству продюсера и исполнителя главной роли) Андрея Назимова. Это еще и мультижанровая история. Ведь на одной только тяжелой профессиональной драме далеко не уехать — до актерской Голгофы персонажу еще шагать и шагать. Поэтому в истории появляется и любовная линия, и юмористические зарисовки; казалось бы, не везет в актерстве — повезет в любви. Но нет, на поприще конфетно-букетного периода герой Назимова сникнет.

Вместе с юной девушкой Аней, которая долгое время не раскрывает Славе свой план, ребята будут открывать «актерскую Москву»: посетят памятник Осипу Мандельштаму, пройдутся по набережной около Кремля, проберутся в Театр на набережной. Назимов мягко уводит профессиональные тяготы героя на второй план, выводя в центр повествования отношения между людьми. Довольно незаметно между персонажами возникают простые человеческие чувства — из случайных касаний, неловких взглядов и странных пауз. Пожалуй, это самая трогательная часть фильма, которой в «худших» традициях драматургии придется сворачивать к драме.

Несколько забывает режиссер о раскрытии героев, однако пытается компенсировать это сценарное упущение созданной в кадре атмосферой. Хотя, когда дело доходит до внутренней «кухни» продюсерской компании (события-таки движутся к съемкам, в которых благодаря целому ряду случайных и не очень обстоятельств Слава вроде бы примет участие), следы этой атмосферы рассыпаются, как кусочки пазла, по которым пробежал маленький ребенок. Меняется даже речь героев: вместо живой искренности начинается бездушный неймдропинг, а на «арену офиса» выходит герой Гоши Куценко, кричащий на всех подряд по поводу, но чаще без.

Играй со мной

За шансом, которым Славе, конечно же, не удалось воспользоваться, следует черная полоса. Где-то здесь появляется еще один слой истории, которая не позволяет зрителю заскучать. Наконец, нам показывают семью главного героя, его родные края (естественно, он не из Москвы, а из провинции). Оказывается, стремления Славы идут вразрез с семейной традицией: весь его род из поколения в поколение служил в российской армии. «Ну что, наигрался в актера? Теперь послужишь как мужик!» — так встречает его около родного дома отец. Кстати, сюжет отчасти биографичен и базируется на реальном опыте актеров, которые остаются никому не нужными после завершения учебы.

Конечно, на фоне дерзкого «Проклятия» Жоры Крыжовникова и «Кошечки» Григория Константинопольского работа Андрея Назимова чуть теряется — все-таки сложно переплюнуть блестящие монологи об актерских буднях, исполненные Трибунцевым и Ефремовым. Тем не менее это занимательная по форме и содержанию история о важности профессиональной реализации во что бы то ни стало. И, конечно, о поддержке близких, когда почти не остается надежды. Чувства чувствами, а съемки — по расписанию!