«Играй со мной»: Рецензия Киноафиши
Необыкновенная история реализации в профессии.
Молодой парень по имени Слава (Андрей Назимов) несколько лет как закончил ГИТИС, однако счастливым реализовавшимся в профессии актером пока не стал. Будни парня проходят в бесконечных походах на различные пробы, актерство — единственное, чем он с горем пополам может заработать себе на хлеб и, конечно, на аренду квартиры. Правда, с жильем-то у него проблемы: за комнату в коммуналке Слава не платит уже третий месяц. Хозяйка обещает его выселить, если он не погасит долги.
Как известно, беды приходят парами, поэтому во время непростой беседы с арендодателем раздается звонок — Славу уволили из кафе, где он в свободное от проб и съемок время подрабатывал официантом. А что такого? Вот Джеймс Франко, например, кричал «свободная касса» в «Макдональдсе», а Шэрон Стоун была официанткой до того, как стала звездой. С пробами у персонажа Назимова не клеится — даже «мы вам перезвоним» он слышит крайне редко. Однажды несчастного парня на «Мосфильме» замечают девушки, мечтающие снять кино и как раз находящиеся в поиске актеров. Одна из них (Мария Ахметзянова) решает познакомиться с ним.
Кажется, жанр «кино о кино» начинает, как говорят, вставать с колен. Во всяком случае, все чаще в России появляются подобные истории, в центре которых тяжкая доля людей, остающихся вдалеке и от высоких гонораров, и от главных ролей. Конечно, не всем же выпускникам театральных вузов быть Сергеем Безруковым или Данилой Козловским следующего поколения — одни уйдут в театр, другие в кино, а третьи останутся аниматорами на детском утреннике. «Играй со мной» — лишнее напоминание о том, что не всякий актер найдет свой шесток. Но терять надежду не нужно никогда — с этим у Славы полный порядок. Ну, почти.
Мало того, что этот проект — режиссерский дебют актера (и по совместительству продюсера и исполнителя главной роли) Андрея Назимова. Это еще и мультижанровая история. Ведь на одной только тяжелой профессиональной драме далеко не уехать — до актерской Голгофы персонажу еще шагать и шагать. Поэтому в истории появляется и любовная линия, и юмористические зарисовки; казалось бы, не везет в актерстве — повезет в любви. Но нет, на поприще конфетно-букетного периода герой Назимова сникнет.
Вместе с юной девушкой Аней, которая долгое время не раскрывает Славе свой план, ребята будут открывать «актерскую Москву»: посетят памятник Осипу Мандельштаму, пройдутся по набережной около Кремля, проберутся в Театр на набережной. Назимов мягко уводит профессиональные тяготы героя на второй план, выводя в центр повествования отношения между людьми. Довольно незаметно между персонажами возникают простые человеческие чувства — из случайных касаний, неловких взглядов и странных пауз. Пожалуй, это самая трогательная часть фильма, которой в «худших» традициях драматургии придется сворачивать к драме.
Несколько забывает режиссер о раскрытии героев, однако пытается компенсировать это сценарное упущение созданной в кадре атмосферой. Хотя, когда дело доходит до внутренней «кухни» продюсерской компании (события-таки движутся к съемкам, в которых благодаря целому ряду случайных и не очень обстоятельств Слава вроде бы примет участие), следы этой атмосферы рассыпаются, как кусочки пазла, по которым пробежал маленький ребенок. Меняется даже речь героев: вместо живой искренности начинается бездушный неймдропинг, а на «арену офиса» выходит герой Гоши Куценко, кричащий на всех подряд по поводу, но чаще без.
За шансом, которым Славе, конечно же, не удалось воспользоваться, следует черная полоса. Где-то здесь появляется еще один слой истории, которая не позволяет зрителю заскучать. Наконец, нам показывают семью главного героя, его родные края (естественно, он не из Москвы, а из провинции). Оказывается, стремления Славы идут вразрез с семейной традицией: весь его род из поколения в поколение служил в российской армии. «Ну что, наигрался в актера? Теперь послужишь как мужик!» — так встречает его около родного дома отец. Кстати, сюжет отчасти биографичен и базируется на реальном опыте актеров, которые остаются никому не нужными после завершения учебы.
Конечно, на фоне дерзкого «Проклятия» Жоры Крыжовникова и «Кошечки» Григория Константинопольского работа Андрея Назимова чуть теряется — все-таки сложно переплюнуть блестящие монологи об актерских буднях, исполненные Трибунцевым и Ефремовым. Тем не менее это занимательная по форме и содержанию история о важности профессиональной реализации во что бы то ни стало. И, конечно, о поддержке близких, когда почти не остается надежды. Чувства чувствами, а съемки — по расписанию!