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Дмитрий Брусникин
Дмитрий Брусникин
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Дмитрий Брусникин
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Дата рождения
17 ноября 1957
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 августа 2018
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Дмитрий Брусникин
Родился 17 ноября 1957 года. Потсдам, ГДР (Германия).
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Фильмография Дмитрий Брусникин
Играй со мной
комедия, мелодрама
2020, Россия
4.0
Отдам жену в хорошие руки
мелодрама
2012, Россия
5.0
Игра в шиндай
мелодрама
2006, Россия
5.0
По зову сердца
военный
1985, СССР
0.0
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5 июня 2017 15:14
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