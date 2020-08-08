Литл Гром, 2020

Фильм основан на серии комиксов, которые начали выпускаться еще в 70-е годы. Ранее вышел мультсериал с этими героями, а теперь режиссеры Тоби Генкель и Ксавье Джакометти создали анимационный фильм.
История о приключениях мальчика по имени Якари из североамериканского племени индейцев народа сиу. Он живет обычной жизнью: играет со сверстниками и обожает древние предания и легенды своего народа. Больше всего его впечатляет легенда о Литл Громе – неукротимом и свободолюбивом мустанге, который движется быстрее ветра. Набравшись смелости, Якари отправляется на поиски загадочного животного. Волею судьбы маленький мальчик чудом спасает мустанга от гибели. Литл Гром, испугавшись, убегает от Якари, но отважный герой снова отправляется на его поиски. В пути ему встречается птица-талисман его племени – Великий Орел, который в награду за спасение мустанга дарует Якари свое перо и необыкновенный дар – умение понимать и говорить с животными. Маленький мальчик в восторге, однако в погоне за неуловимым мустангом можно легко забыть о том, какие трудности ему предстоит преодолеть, впервые оказавшись один на один с дикой природой и жуткими охотниками в одеждах, сшитых из шкур пум.
Невероятный приключенческий анимационный фильм для всей семьи расскажет о недетской храбрости и мужестве и ответит на главный вопрос: сможет ли Якари защитить животных от жестоких охотников и получится ли у него снова отыскать след Литл Грома? Возможно, в этом ему поможет его новый удивительный дар и дружелюбные животные бескрайних равнин Северной Америки.
Авторами серии комиксов «Якари» являются швейцарский писатель под псевдонимом Джоб (настоящее имя Андре Джобен) и швейцарский художник под псевдонимом Дериб (настоящее имя Клод де Рибопьер). Впервые комиксы о маленьком мальчике из племени народа сиу были опубликованы в 1969 году.
Мировая премьера анимационного фильма состоялась во Франции 12 августа 2020 года.
Это первый полнометражный анимационный фильм режиссера Ксавье Джакометти.
Анимационный фильм является спин-оффом популярного телевизионного мультсериала «Якари».
Всего было выпущено более тридцати томов комиксов, а позднее на их основе в 1983 и 2005 годах появились мультсериалы, для которых были написаны оригинальные сценарии с большим количеством новых, оригинальных персонажей. Мультсериал 1983 года состоял из 52 эпизодов и транслировался на швейцарском телевидении. Версия 2005 года, созданная совместно Швейцарией и Бельгией, состояла из четырех сезонов и 130 эпизодов. Мультсериал в свое время был высоко оценен критиками и даже номинирован на премию TVFI Export.
Это одна из самых популярных швейцарских серий комиксов на французском языке об индейцах, которая была переведена на семнадцать языков.
Серия комиксов была переведена на английский язык благодаря усилиям британской издательской компании 9th Cinebook.
В самой первой книге из серии под названием «Якари и Великий Орел» представлены ключевые персонажи истории, среди которых его лучший друг Радуга, священный тотем его народа Великий Орел и неукротимый мустанг Литл Гром.
Литл Гром – неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги - Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.