Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Литл Гром Литл Гром
Киноафиша Фильмы Литл Гром
Yakari, le film

Литл Гром, 2020

2020 / Бельгия / Франция / Германия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Мультфильм о веселых приключениях мальчика-индейца и дикого мустанга
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм основан на серии комиксов, которые начали выпускаться еще в 70-е годы. Ранее вышел мультсериал с этими героями, а теперь режиссеры Тоби Генкель и Ксавье Джакометти создали анимационный фильм.

История о приключениях мальчика по имени Якари из североамериканского племени индейцев народа сиу. Он живет обычной жизнью: играет со сверстниками и обожает древние предания и легенды своего народа. Больше всего его впечатляет легенда о Литл Громе – неукротимом и свободолюбивом мустанге, который движется быстрее ветра. Набравшись смелости, Якари отправляется на поиски загадочного животного. Волею судьбы маленький мальчик чудом спасает мустанга от гибели. Литл Гром, испугавшись, убегает от Якари, но отважный герой снова отправляется на его поиски. В пути ему встречается птица-талисман его племени – Великий Орел, который в награду за спасение мустанга дарует Якари свое перо и необыкновенный дар – умение понимать и говорить с животными. Маленький мальчик в восторге, однако в погоне за неуловимым мустангом можно легко забыть о том, какие трудности ему предстоит преодолеть, впервые оказавшись один на один с дикой природой и жуткими охотниками в одеждах, сшитых из шкур пум.

Невероятный приключенческий анимационный фильм для всей семьи расскажет о недетской храбрости и мужестве и ответит на главный вопрос: сможет ли Якари защитить животных от жестоких охотников и получится ли у него снова отыскать след Литл Грома? Возможно, в этом ему поможет его новый удивительный дар и дружелюбные животные бескрайних равнин Северной Америки.

 

 

Авторами серии комиксов «Якари» являются швейцарский писатель под псевдонимом Джоб (настоящее имя Андре Джобен) и швейцарский художник под псевдонимом Дериб (настоящее имя Клод де Рибопьер). Впервые комиксы о маленьком мальчике из племени народа сиу были опубликованы в 1969 году.

Мировая премьера анимационного фильма состоялась во Франции 12 августа 2020 года.

Это первый полнометражный анимационный фильм режиссера Ксавье Джакометти.

Анимационный фильм является спин-оффом популярного телевизионного мультсериала «Якари».

Всего было выпущено более тридцати томов комиксов, а позднее на их основе в 1983 и 2005 годах появились мультсериалы, для которых были написаны оригинальные сценарии с большим количеством новых, оригинальных персонажей. Мультсериал 1983 года состоял из 52 эпизодов и транслировался на швейцарском телевидении. Версия 2005 года, созданная совместно Швейцарией и Бельгией, состояла из четырех сезонов и 130 эпизодов. Мультсериал в свое время был высоко оценен критиками и даже номинирован на премию TVFI Export.

Это одна из самых популярных швейцарских серий комиксов на французском языке об индейцах, которая была переведена на семнадцать языков.

Серия комиксов была переведена на английский язык благодаря усилиям британской издательской компании 9th Cinebook.

В самой первой книге из серии под названием «Якари и Великий Орел» представлены ключевые персонажи истории, среди которых его лучший друг Радуга, священный тотем его народа Великий Орел и неукротимый мустанг Литл Гром.

Литл Гром – неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги - Радуги.  Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути,  Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений. 

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 9 июля 2021
Премьера в мире 8 августа 2020
Возраст 0+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Тоби Генкель
Тоби Генкель
В ролях
Диана Амфт
Патрик Бах
Кэтлин Рениш
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Литл Гром 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Якари – непоседливый и непослушный, но смелый мальчик из индейского племени Сиу. Они с друзьями вечно где-то пропадают и лазают в места, где детям не место. Но вот Якари решил приручить самого неуловимого мустанга в прерии Литл Грома, да ещё и в самый неподходящий момент, когда племя собирается перекочевать в другие земли из-за наступающего сезона торнадо. Якари предстоит пройти действительно сложный путь и научиться многому в диких землях. Ещё сравнительно недавно индейская экзотика…
Читать
Крикса 13 октября 2021, 14:18
Ребенку понравилось
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Литл Гром
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Третий день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации независимых дистрибьюторов С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
Написать
8 апреля 2021 11:00
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши