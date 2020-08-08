Литл Гром, 2020

Фильм основан на серии комиксов, которые начали выпускаться еще в 70-е годы. Ранее вышел мультсериал с этими героями, а теперь режиссеры Тоби Генкель и Ксавье Джакометти создали анимационный фильм.

История о приключениях мальчика по имени Якари из североамериканского племени индейцев народа сиу. Он живет обычной жизнью: играет со сверстниками и обожает древние предания и легенды своего народа. Больше всего его впечатляет легенда о Литл Громе – неукротимом и свободолюбивом мустанге, который движется быстрее ветра. Набравшись смелости, Якари отправляется на поиски загадочного животного. Волею судьбы маленький мальчик чудом спасает мустанга от гибели. Литл Гром, испугавшись, убегает от Якари, но отважный герой снова отправляется на его поиски. В пути ему встречается птица-талисман его племени – Великий Орел, который в награду за спасение мустанга дарует Якари свое перо и необыкновенный дар – умение понимать и говорить с животными. Маленький мальчик в восторге, однако в погоне за неуловимым мустангом можно легко забыть о том, какие трудности ему предстоит преодолеть, впервые оказавшись один на один с дикой природой и жуткими охотниками в одеждах, сшитых из шкур пум.

Невероятный приключенческий анимационный фильм для всей семьи расскажет о недетской храбрости и мужестве и ответит на главный вопрос: сможет ли Якари защитить животных от жестоких охотников и получится ли у него снова отыскать след Литл Грома? Возможно, в этом ему поможет его новый удивительный дар и дружелюбные животные бескрайних равнин Северной Америки.