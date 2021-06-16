Вокруг света за 80 дней, 2021

Боязливая обезьянка и эксцентричная лягушка покидают родину и отправляются в кругосветное путешествие. Адаптация классического произведения Жюля Верна от французских аниматоров, которая порадует зрителей любого возраста!
Паспорту — молодой исследователь, мечтающий о том, чтобы посмотреть мир. Он не представляет досуг без книг, посвященных различным народам, и надеется встретиться с представителями других культур воочию. И однажды антропоморфному зверьку предоставляется шанс осуществить желаемое. Судьба сталкивает Паспорту с богатым прожигателем жизни Филеасом, который заключил необычное пари: он должен обогнуть всю планету за восемьдесят дней. На кон поставлены не только деньги, но и уважение. Так что безрассудному Филеасу не обойтись без помощи всезнайки Паспарту. Объединив усилия, новоявленные напарники устремляются навстречу невероятным приключениям, о которых жители всей Земли будут слагать легенды!
Пересекая одну страну за другой, герои наталкиваются на неординарных попутчиков, преодолевая самые неожиданные преграды. Их ждут не только экзотичные города, но и дикие джунгли, где опасность подстерегает на каждом шагу. Ради достижения цели авантюристы используют корабли, повозки и воздушный шар!
По следу парочки идет коварный инспектор Фикс, получивший приказ любой ценой помешать лягушке и его компаньону. Кроме того, Паспарту встречает принцессу Ауду, в которую влюбляется с первого взгляда. Эти два фактора ставят успех миссии под вопрос. Удастся ли друзьям довести начатое до конца?
В основу сюжета легло одноименное произведение Жюля Верна, опубликованное в XIX веке. Роман оказал колоссальное влияние на мировую культуру, а также лег в основу как минимум десяти экранизаций. Первая вышла еще в немую эпоху: художник Рихард Освальд представил вольную интерпретацию текста в 1919 году, сохранившуюся до наших дней. Наиболее известная адаптация приключенческого романа вышла в 1956 году. Кинорежиссерами голливудской постановки, удостоенной пяти «Оскаров», выступили Майкл Андерсон и Джон Фэрроу, а главные роли исполнили Дэвид Нивен и Кантинфлас. Наиболее дорогая версия «Вокруг света за 80 дней» появилась в 2004 году, однако фильм с бюджетом в 110 млн долларов отбил в американском прокате лишь треть суммы и получил преимущественно негативные отзывы.
На 2021 год также намечен выход британской телевизионной экранизации режиссера Стива Бэррона с участием Леони Бенеш и Дэвида Теннанта.
Анонс французского мультфильма состоялся в 2019 году. Производством занимались студии StudioCanal и Cottonwood Media, а режиссерское кресло занял номинант на премию «Оскар» Самуэль Турно («Даже простофили попадают на небеса»). Адаптировать книгу взялись сценаристы Джерри Суоллоу («Ледниковый период 2», «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры») и Дэвид Мишель («Тотали Спайс!»).
Роль Филеаса стала для актера озвучки Дэмиена Фретта дебютом. Жюльен Крампон, подаривший голос Паспарту, известен не только работой над мультфильмами («Тайная жизнь насекомых», «Герой СамСам»), но и появлениями в кино и на телевидении («Другая жизнь Ришара Кемпа», «Каин. Исключение из правил»).
Мировая премьера прошла 16 июня 2021 года на международном фестивале анимации в городе Анси.
Умнейший Паспарту всегда грезил о путешествиях… На его удачу, безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.