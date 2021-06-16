Вокруг света за 80 дней, 2021

Боязливая обезьянка и эксцентричная лягушка покидают родину и отправляются в кругосветное путешествие. Адаптация классического произведения Жюля Верна от французских аниматоров, которая порадует зрителей любого возраста!

Паспорту — молодой исследователь, мечтающий о том, чтобы посмотреть мир. Он не представляет досуг без книг, посвященных различным народам, и надеется встретиться с представителями других культур воочию. И однажды антропоморфному зверьку предоставляется шанс осуществить желаемое. Судьба сталкивает Паспорту с богатым прожигателем жизни Филеасом, который заключил необычное пари: он должен обогнуть всю планету за восемьдесят дней. На кон поставлены не только деньги, но и уважение. Так что безрассудному Филеасу не обойтись без помощи всезнайки Паспарту. Объединив усилия, новоявленные напарники устремляются навстречу невероятным приключениям, о которых жители всей Земли будут слагать легенды!

Пересекая одну страну за другой, герои наталкиваются на неординарных попутчиков, преодолевая самые неожиданные преграды. Их ждут не только экзотичные города, но и дикие джунгли, где опасность подстерегает на каждом шагу. Ради достижения цели авантюристы используют корабли, повозки и воздушный шар!

По следу парочки идет коварный инспектор Фикс, получивший приказ любой ценой помешать лягушке и его компаньону. Кроме того, Паспарту встречает принцессу Ауду, в которую влюбляется с первого взгляда. Эти два фактора ставят успех миссии под вопрос. Удастся ли друзьям довести начатое до конца?