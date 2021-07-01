«Огрики»: Рецензия Киноафиши

Огрики – это озорные небольшие существа зелёного цвета, они путешествуют на драконе и в какой-то момент оказываются в Нюхвилле – городе людей. Огрикам понравилось это место, в первую очередь из-за городской свалки (у них очень специфические поведенческие и кулинарные паттерны), на которой зелёные человечки и поселились. Но примут ли горожане новых соседей?

Огрики – плод фантазии немецкого писателя Эрхарда Дитля, автор написал несколько книг об адаптации этих существ в мире людей, одну из которых и экранизировали Тоби Генкель и Йенс Мюллер. Сами книжки и изображённые в них существа специфичны. Многие знают о довольно необычном отношении некоторых немцев к телесности и выпусканию газов. Так вот, создаётся впечатление, что дракон, на котором летают огрики, летает именно на подобной тяге. Это не единственная странность в поведении зелёных человечков, они в принципе любят всё воняющее, с удовольствием живут на мусорке и питаются бытовыми отходами. В целом тема вонизма пронизывает весь фильм – об этом шутят, про это говорят, недаром и город, в котором происходят события, называется Нюхвилль. В книгах Дитля это объяснялось воспитательной составляющей историй: с помощью сцен из жизни милых вонючек маленький читатель познавал базовые гигиенические нормы. У полнометражной анимации малость другие художественные задачи и законы жанра, здесь важнее всего рассказать увлекательную историю, но нарратив не впечатляет ни оригинальностью, ни подачей.

Огрики

При всей своей приязни ко всему воняющему огрики (в картине до конца не пояснено, это название семьи или расовой группы) – персонажи вполне обаятельные и добрые. Макс и Лотта – ребята из Нюхвилля – быстро смогли подружиться с зелёными пристальцами, позволив тем лучше адаптироваться к не очень радушному отношению горожан. Социальная составляющая в этом откровенно детском (возможно, даже детсадовском) мультике существует, пускай понятна она будет скорее взрослому зрителю. Мало того, что огрики чужие по отношению к жителям Нюхвилля, так у них ещё и крайне специфичные обряды и форма поведения. Как их принимать и стоит ли вообще их принимать? Впрочем, создатели мультфильма не очень обеспокоены вопросами толерантности и адаптации разных социальных групп, никакого внятного вывода из этой проблемы не сделано, а зашоренные нюхвилльские бюргеры довольно быстро принимают чужаков, когда понимают, что те не опасны. Понятно, что в детсадовском мультике нет необходимости развивать социальные мотивы до уровня Кена Лоуча, но лучшим мультфильмам никогда не мешала умеренная разработка серьёзных вопросов.

Огрики

Впрочем, на уровне весёленького яркого действа для самых маленьких «Огрики» вполне работают. Здесь обаятельные персонажи, потешные злодеи, яркие краски и местами забавный, даже не совсем детский юмор (огрики замечательно аргументируют своё неинопланетное происхождение тем, что инопланетяне, мол, только на Америку падают). Пожалуй, только чуть затянуто, впрочем, сюжет развивается настолько линейно, что даже на время задремавший зритель вряд ли сильно растеряется. Детям помладше наверняка понравится.