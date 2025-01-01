«Девушки, уймите вашу…» — мать или сестру? Тест для тех, кто внимательно смотрел «Любовь и голуби»

Любимые «Сваты» снова в эфире: вот где смотреть семейные баталии, от которых и слезы наворачиваются, и живот от смеха болит

До конца Галактики осталось 6 серий: раскрыто полное расписание 3 сезона «Основания» (точные даты тут)

«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились

Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так