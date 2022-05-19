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Дэвид Кастанеда
Дэвид Кастанеда
David Castañeda
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Дэвид Кастанеда
David Castañeda
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Дата рождения
24 октября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
181 см
Биография Дэвида Кастанеды
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Фильмография Дэвида Кастанеды
Мы умираем молодыми
боевик, криминал, драма, триллер
2019, Болгария / США
5.0
The Ascent
криминал, ужасы, детектив
2017, США
5.0
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Альтернативный мир и угроза конца света: вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»
Премьера состоится 22 июня.
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19 мая 2022 18:34
Третий сезон «Академии Амбрелла» получил дату премьеры и первый тизер
Новая порция серий появится на Netflix в июне.
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14 марта 2022 14:23
Сериал «Самая опасная игра» во главе с Кристофом Вальцем продлен на второй сезон
В продолжении снимется звезда «Академии Амбрелла».
Написать
24 августа 2021 14:20
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