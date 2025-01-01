Теперь и наука против зла: 3 сезон «Дельфина» выйдет на НТВ с новым сюжетом и таинственным санаторием

В книге все оказалось гораздо глубже: вот чем на самом деле закончились истории Тоси, Анфисы и Кати из «Девчат»

Не грустим! Безбашенный Денджи вернется — но не скоро: вот когда выйдет 2 сезон «Человека-бензопилы» и почему его тормознула полнометражка

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство)

Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров

Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы

Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой