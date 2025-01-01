Меню
Награды и номинации фильма Блондинка
Награды и номинации фильма Блондинка 2022
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Оскар 2023
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2023
Худший фильм
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
