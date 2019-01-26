Страна
Аргентина / Нидерланды / Колумбия / Германия / Швеция / Уругвай
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
15 августа 2019
Премьера в мире
26 января 2019
Дата выхода
|19 ноября 2020
|Бразилия
|
|
|25 октября 2019
|Великобритания
|
|
|4 июня 2020
|Германия
|
|
|6 февраля 2020
|Греция
|
|
|30 января 2020
|Дания
|
|
|28 февраля 2020
|Испания
|
|
|20 августа 2020
|Италия
|
|
|15 августа 2019
|Колумбия
|
|
|5 сентября 2019
|Нидерланды
|
|
|12 июня 2020
|Португалия
|
|
|4 марта 2020
|Франция
|
|
|22 ноября 2019
|Швеция
|
|
MPAA
R
Бюджет
$1 800 000
Сборы в мире
$1 929 915
Производство
Stela Cine, Bord Cadre Films, Caracol Televisión
Другие названия
Monos, Monos - Un gioco da ragazzi, Монос, Ahvid, Monos - Entre o Céu e o Inferno, Monos - oddział małp, Monos - Zwischen Himmel und Holle, Monos - Zwischen Himmel und Hölle, MONOS 猿と呼ばれし者たち, Οι Μόνος, Маймуните, Обезьяны, 모노스, 失控少年兵團, 猴子, 猿