Постер фильма Обезьяны
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
3 постера
Обезьяны

Обезьяны

Monos 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Аргентина / Нидерланды / Колумбия / Германия / Швеция / Уругвай
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 августа 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Дата выхода
19 ноября 2020 Бразилия
25 октября 2019 Великобритания
4 июня 2020 Германия
6 февраля 2020 Греция
30 января 2020 Дания
28 февраля 2020 Испания
20 августа 2020 Италия
15 августа 2019 Колумбия
5 сентября 2019 Нидерланды
12 июня 2020 Португалия
4 марта 2020 Франция
22 ноября 2019 Швеция
MPAA R
Бюджет $1 800 000
Сборы в мире $1 929 915
Производство Stela Cine, Bord Cadre Films, Caracol Televisión
Другие названия
Monos, Monos - Un gioco da ragazzi, Монос, Ahvid, Monos - Entre o Céu e o Inferno, Monos - oddział małp, Monos - Zwischen Himmel und Holle, Monos - Zwischen Himmel und Hölle, MONOS 猿と呼ばれし者たち, Οι Μόνος, Маймуните, Обезьяны, 모노스, 失控少年兵團, 猴子, 猿
Режиссер
Алехандро Лэндис
В ролях
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Мойзес Ариас
Мойзес Ариас
София Буэнавентура
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Обезьяны
Титан 6.2
Титан (2021)
Ассистентка 6.0
Ассистентка (2020)
Моя земля 7.3
Моя земля (2019)
Моп 5.2
Моп (2019)
Белый, белый день 6.7
Белый, белый день (2019)
На границе миров 6.9
На границе миров (2018)
Перелетные птицы 7.5
Перелетные птицы (2018)
Пили 6.5
Пили (2017)
Афера по-английски 5.9
Афера по-английски (2016)
Объятия змея 7.9
Объятия змея (2015)
Последние дни на Марсе 6.2
Последние дни на Марсе (2013)
Па-Ра-Да 6.7
Па-Ра-Да (2008)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

