«Блондинка», Джаред Лето и Том Хэнкс получили антипремию «Золотая малина»

В этом году организаторы вручили приз за худшую женскую роль самим себе.

В воскресенье, 12 марта, состоялась церемония награждения лауреатов знаменитой антипремии «Золотая малина». Мероприятие традиционно прошло перед вручением «Оскара».

Антипремию за худший фильм года получила биографическая картина «Блондинка» Эндрю Доминика. Звания худшего ремейка, плагиата или сиквела был «удостоен» фильм «Пиноккио», являющийся игровым ремейком одноименного мультфильма Disney 1940 года.

Обладателем приза за худшую мужскую роль стал Джаред Лето («Морбиус»). В связи с категорией «Худшая женская роль» в этом году случился скандал. Дело в том, что организаторы «Золотой малины» номинировали на эту награду 12-летнюю актрису Райан Киру Армстронг («Воспламеняющая взглядом»). Участие в антипремии несовершеннолетней девочки вызвало всеобщее возмущение. Организаторы вынуждены были удалить ее из конкурса и пообещать впредь не номинировать на премию людей младше 18 лет. Также в качестве жеста извинения они номинировали на приз за худшую женскую роль самих себя и выиграли в этой категории.

Худшими режиссерами стали Машин Ган Келли (он же Колсон Бейкер) и Мод Сан, снявшие фильм «Доброго траура». Приз за худший сценарий получила «Блондинка».

Худшими актером и актрисой второго плана были признаны Том Хэнкс («Элвис») и Адриа Архона («Морбиус») соответственно. Приз за худшее экранное сочетание получил Том Хэнкс за свое «латексное лицо и смехотворный акцент» в «Элвисе».

Награда за восстановление репутации в этом году досталась Колину Фарреллу («Банши Инишерина»). В 2005 актер был номинирован на «Золотую малину» за худшую мужскую роль в фильме «Александр».