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Треугольник печали Треугольник печали
Киноафиша Фильмы Треугольник печали Отзывы о фильме «Треугольник печали»
Triangle of Sadness Треугольник печали 2022 / Швеция / США / Франция
6.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Треугольник печали»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Отношения моделей Карла и Яи переживают кризис. Он надеется построить равноправные отношения без рамок и предрассудков. Она хочет полностью положиться на своего мужчину, не задумываясь о деньгах и проблемах. После очередного примирения пара отправляется в круизное путешествие на огромной яхте. В этом месте тоже процветают вполне понятные социальные правила. Пассажиры — сплошь избалованные богачи, готовые платить огромные деньги за малейшие прихоти. Экипаж пытается предугадать каждый вздох…

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Адам Адам 4 декабря 2022, 05:54
Оценка
Тупее фильма я не видел, безсмысленная концовка , ни имеющая никакого отношения что к началу фильма , что к концу фильма . Посмотрел фильм только ради Вуди Харильсона, но фильм не о чем . Не ходите и не тратьте свое время и деньги.
4 декабря 2022, 05:54 Ответить
Ольга Куприна 5 декабря 2022, 09:23
Оценка
Отличный фильм, сейчас редко такие снимают
5 декабря 2022, 09:23 Ответить
Ольга Куприна 5 декабря 2022, 09:23
в ответ на сообщение Адам Адам от 4 декабря 2022, 05:54
Оценка
Ты просто не понял ничего, все там связано
5 декабря 2022, 09:23 Ответить
2331413 6 декабря 2022, 19:41
Оценка
Из грязи - в князи! Так можно назвать этот фильм.Русский говноолигарх-это так герой сам о себе заявляет!!! Пьяный в ,,,,пу капитан яхты-нормально.........! Черного юмора хватает,но забавно ! Учитесь ловить рыбу охотиться и разжигать огонь!!!
6 декабря 2022, 19:41 Ответить
belkadura 7 декабря 2022, 15:46
Оценка
Золотая пальмовая ветвь, кстати... Почитал отзывы но отзовике - люди с примитивным мышлением негодуют) Очень достойный фильм! Очень породистая сатира.
7 декабря 2022, 15:46 Ответить
gridneva2804 10 декабря 2022, 18:32
Оценка
Совершенно безобразно ,о самом низком ,Я не хочу смотреть на блевотину и алкашей и всякую словесную чушь ,не досмотрели фильмец
10 декабря 2022, 18:32 Ответить
Максим Моисеев 17 декабря 2022, 19:04
Оценка
Фильм с посылом на философию жизни в обществе.
17 декабря 2022, 19:04 Ответить
User 19 декабря 2022, 16:44
Оценка
Фильм нужно смотреть с определенным уровнем IQ, если интелектуальный коэффицент ниже нуля, то скорей всего фильм не понравится, но не стоит расстраиваться, посмотрите «ЁЛКИ 702» и всё пройдёт)
19 декабря 2022, 16:44 Ответить
User 21 декабря 2022, 17:24
в ответ на сообщение gridneva2804 от 10 декабря 2022, 18:32
Согласна! Аналогично!)
21 декабря 2022, 17:24 Ответить
Леонид Литвинов 22 декабря 2022, 20:16
Оценка
Рыгаловка
22 декабря 2022, 20:16 Ответить
Comon 30 декабря 2022, 02:58
Оценка
Ну главную награду на Каннском фестивале же не дают просто так? Значит не простая ж здесь блевотина то, к тому ж её здесь немного, всего 5-10секунд из 2,5часов фильма. Это я тем, кто панически боится блевотины и из за этого не пойдёт на этот шикарный фильм.
30 декабря 2022, 02:58 Ответить
User 24 марта 2023, 19:17
Оценка
Фильм года, не меньше
24 марта 2023, 19:17 Ответить
Ferensy 29 июня 2023, 00:14
Оценка
Занятный фильм.
В первой главе поднимают интересные вопросы про деньги, равные права... и кто должен платить. Как по мне, вышло очень цепляюще
Вторая глава показывает что все принимают правила игры. Не важно чем ты занимаешься, фотографируешься или торгуешь взрывчаткой, главное ты понял эту жизнь. Хороший момент с парнем, которого уволили с корабля за то... что он позволим в своем поведение больше, чем заслуживает, по мнению одного пассажира, прислуга. Тут же что главное? Чтобы паруса были чистыми и тогда все будут довольны.
Ужин. Если я правильно понял, то тут главная сцена была после ужина, когда происходит беседа с владельцем бизнеса удобрений.
- Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Судя по всему именно это мы и наблюдали после озвученной цитаты.
На острове люди вели себя странно. Вероятно это самая дурацкая часть фильма, которая пытается показать ситуацию со всех сторон, мол смотрите, человеки как не крути мерзкие зверушки. А это только в данном фильме, человек намного лучше того, как его изобразили в конце.
Тем не менее фильм было смотреть интересно.
29 июня 2023, 00:14 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:27
в ответ на сообщение Ferensy от 29 июня 2023, 00:14
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:27 Ответить
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