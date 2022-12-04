Отношения моделей Карла и Яи переживают кризис. Он надеется построить равноправные отношения без рамок и предрассудков. Она хочет полностью положиться на своего мужчину, не задумываясь о деньгах и проблемах. После очередного примирения пара отправляется в круизное путешествие на огромной яхте. В этом месте тоже процветают вполне понятные социальные правила. Пассажиры — сплошь избалованные богачи, готовые платить огромные деньги за малейшие прихоти. Экипаж пытается предугадать каждый вздох…
В первой главе поднимают интересные вопросы про деньги, равные права... и кто должен платить. Как по мне, вышло очень цепляюще
Вторая глава показывает что все принимают правила игры. Не важно чем ты занимаешься, фотографируешься или торгуешь взрывчаткой, главное ты понял эту жизнь. Хороший момент с парнем, которого уволили с корабля за то... что он позволим в своем поведение больше, чем заслуживает, по мнению одного пассажира, прислуга. Тут же что главное? Чтобы паруса были чистыми и тогда все будут довольны.
Ужин. Если я правильно понял, то тут главная сцена была после ужина, когда происходит беседа с владельцем бизнеса удобрений.
- Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Судя по всему именно это мы и наблюдали после озвученной цитаты.
На острове люди вели себя странно. Вероятно это самая дурацкая часть фильма, которая пытается показать ситуацию со всех сторон, мол смотрите, человеки как не крути мерзкие зверушки. А это только в данном фильме, человек намного лучше того, как его изобразили в конце.
Тем не менее фильм было смотреть интересно.
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