Киноафиша Фильмы Треугольник печали Награды и номинации фильма Треугольник печали

Награды и номинации фильма Треугольник печали 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
CST Художник - Приз технического специалиста
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший кастинг
Номинант
