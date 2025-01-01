Меню
Треугольник печали
Награды и номинации фильма Треугольник печали
Награды и номинации фильма Треугольник печали 2022
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
CST Художник - Приз технического специалиста
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший кастинг
Номинант
