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Дэвид Хеммингс
Дэвид Хеммингс
David Hemmings
О персоне
Фильмография
Дэвид Хеммингс
David Hemmings
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Дата рождения
18 ноября 1941
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
3 декабря 2003
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Гилфорд, Великобритания
Биография Дэвид Хеммингс
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Фильмография Дэвид Хеммингс
Последние желания
драма
2001, Германия / Великобритания
6.0
Костолом
комедия, криминал, драма
2001, США
6.0
Прекрасный жиголо - несчастный жиголо
драма
1979, ФРГ
5.0
Вымогательство
криминал, драма
1977, Великобритания
6.0
Острова в океане
драма
1977, США
6.0
Кроваво-красный
триллер, ужасы
1975, Италия
7.0
Фотоувеличение
драма, мистика, триллер
1966, Великобритания / Италия
7.0
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