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Аида Туртурро
Аида Туртурро Aida Turturro
Киноафиша Персоны Аида Туртурро

Аида Туртурро

Aida Turturro

Дата рождения
25 сентября 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Цвет глаз
карий

Популярные фильмы

Сопрано 8.7
Сопрано (1999)
Воскрешая мертвецов 7.2
Воскрешая мертвецов (1999)
Денежный поезд 6.7
Денежный поезд (1995)

Фильмография Аида Туртурро

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 6 Сериалы 1 Актриса 7
Любовь и сигареты 6.6
Любовь и сигареты Romance & Cigarettes
мюзикл, мелодрама, комедия 2005, США
Мажоры 4.6
Мажоры 2BPerfectlyHonest
комедия, драма 2004, США
Сопрано 8.7
Сопрано
драма, криминал 1999, США
Воскрешая мертвецов 7.2
Воскрешая мертвецов Bringing Out The Dead
драма, триллер 1999, США
Денежный поезд 6.7
Денежный поезд Money Train
триллер, криминал, боевик, драма, комедия 1995, США
Джуниор 5.9
Джуниор Junior
фантастика, комедия 1994, США
Голландский мастер 5.5
Голландский мастер The Dutch Master
мелодрама, короткометражный, комедия 1994, Германия / США
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