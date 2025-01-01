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Аида Туртурро
Aida Turturro
Киноафиша
Персоны
Аида Туртурро
Аида Туртурро
Aida Turturro
Дата рождения
25 сентября 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
8.7
Сопрано
(1999)
7.2
Воскрешая мертвецов
(1999)
6.7
Денежный поезд
(1995)
Фильмография Аида Туртурро
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Короткометражный
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Фантастика
Год
Все
2005
2004
1999
1995
1994
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актриса
7
6.6
Любовь и сигареты
Romance & Cigarettes
мюзикл, мелодрама, комедия
2005, США
4.6
Мажоры
2BPerfectlyHonest
комедия, драма
2004, США
8.7
Сопрано
драма, криминал
1999, США
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7.2
Воскрешая мертвецов
Bringing Out The Dead
драма, триллер
1999, США
6.7
Денежный поезд
Money Train
триллер, криминал, боевик, драма, комедия
1995, США
5.9
Джуниор
Junior
фантастика, комедия
1994, США
5.5
Голландский мастер
The Dutch Master
мелодрама, короткометражный, комедия
1994, Германия / США
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