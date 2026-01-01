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Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Киноафиша
Персоны
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Дата рождения
20 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Майкла Рапапорта
Родился 20 марта 1970 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.4
Побег
(2005)
8.3
Нетипичный
(2017)
8.2
Правосудие
(2010)
Фильмография Майкла Рапапорта
5.1
Блёстка и спасённое рождество
Glisten and the Merry Mission
приключения, анимация, семейный
2023, США
Смотреть трейлер
6.3
Жизнь и Бет
комедия
2022, США
8.3
Нетипичный
драма, комедия, семейный
2017, США
7.4
Гостевая книга
комедия
2017, США
7.1
Звери.
комедия
2016, США
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Little Boy
драма, военный, комедия
2015, США / Мексика
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6.9
Копы в юбках
The Heat
комедия
2013, США
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