Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Заступник
Заступник, 2021: актеры и роли
The Marksman
Заступник
2021 / США
Смотреть трейлер
6.2
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Заступник, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Лоренц
Robert Lorenz
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Кэтрин Уинник
Katheryn Winnick
Тереса Руис
Teresa Ruiz
Люче Рэйнс
Luce Rains
Дилан Кенин
Dylan Kenin
Хуан Пабло Раба
Juan Pablo Raba
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Единственный выживший сын Влада Листьева поражает сходством с отцом (фото)
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить