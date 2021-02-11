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Джим (Лиам Нисон) так и не нашел покоя после смерти супруги. Ранчо вот-вот изымут, собрать нужные деньги не удастся даже за отведенные девяносто дней. Мужчина бесславно провел бы все это время в баре, запивая вечерами свое горе, но ему уготована совсем другая участь. Через его владения регулярно пробегают гости из Мексики, стремящиеся к лучшей жизни. Джим регулярно сообщает об этом в органы правопорядка, но отлаженная система дает сбой. Очередные «гости» — мать с сыном,…