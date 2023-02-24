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Селфи
Selfiee
Селфи, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
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о выходе в прокат
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Продолжительность
2 часа 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 февраля 2023
Режиссер
Радж Мехта
В ролях
Акшай Кумар
Нушрат Бхаручча
Эмран Хашми
Фахим Фазли
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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