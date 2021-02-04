«Заступник»: Рецензия Киноафиши

Джим (Лиам Нисон) так и не нашел покоя после смерти супруги. Ранчо вот-вот изымут, собрать нужные деньги не удастся даже за отведенные девяносто дней. Мужчина бесславно провел бы все это время в баре, запивая вечерами свое горе, но ему уготована совсем другая участь. Через его владения регулярно пробегают гости из Мексики, стремящиеся к лучшей жизни. Джим регулярно сообщает об этом в органы правопорядка, но отлаженная система дает сбой. Очередные «гости» — мать с сыном, скрывающиеся от головорезов. Пока полиция направляется по дежурному вызову, происходит локальная стычка. Юный Мигель (Джейкоб Перес) остается один. Мальчику, очевидно, не дадут спокойно повзрослеть: процедура безжалостна, и власти вскоре депортируют его на родину. Джим под влиянием совести забирает Мигеля с собой и везет его к родственникам за несколько сот километров. Впереди много опасностей — от взяточников-копов, готовых сдать любого за деньги, до следующих по пятам убийц. Джиму ничего не остается, кроме как дать бой по ситуации и научить своего временного подопечного обороняться от любых напастей. Ресурсов становится все меньше, а опасностей, поджидающих на новой остановке, только прибавляется.

Заступник

Классическая история взаимодействия черствого, разуверившегося в своем будущем мужчины и ребенка со своими обидами, разочарованиями и наивным отношением к окружающему миру. Нисон плавно переходит в статус скорее экс-героя, вчерашнего защитника слабых, ушедшего на покой. Судя по недавним интервью, актер и в самом деле планирует завязать с жанром. О своей усталости от боевиков обладатель кубка Вольпи говорил и раньше, но идти в рукопашную драку с противником в почти что семьдесят лет и вправду тяжеловато. «Заступник», как бы то ни было, мог бы стать красивым завершением этого витка в его карьере. Режиссер Лоренц еще на этапе выхода своего дебюта «Крученый мяч» не боялся формировать вокруг скупых на эмоции персонажей среду, где необходимо быть сентиментальным, чувствительным, несмотря на опасности и угрозы извне, ибо только так можно остаться человеком слова. Что «Заступник», что «Мяч» — аккуратный, ненавязчивый слом канонического образа, присущего тому или иному актеру. В обоих случаях это мужчина глубоко травмированный, на последнем дыхании, но неизменно готовый к крестовому походу. Силы покидают, но он несет свое бремя и не жалуется, так как к этому не приучен.

Заступник

Благородная позиция героя старой школы — это то, что Лоренцу близко. Нисон эту расстановку поощряет. Своего Джима актеру играть, кажется, интереснее, чем с десяток своих последних ролей. За непритязательным названием и неинформативным постером, где главный герой на фоне грозовых туч несет винтовку, кроется фильм не самого большого ума, но главное здесь — сердечность. Лоренцу не так интересны будничные стычки, когда Джим в очередной раз сходится на кулаках с наемниками картеля, он фиксирует очередную победу своего титульного стрелка и возвращается к экранному воспитанию Мигеля. Временами напоминает «Идеальный мир», иногда проходную поделку с Нисоном. Где-то между ними «Заступник» и остается — в шаге от того, чтобы стать чем-то большим, обрести свою идентичность. Историей на разрыв аорты или притчей о том, что человеку нужен человек. Но и в вышеназванном подвешенном состоянии Лоренц старается быть честным и искренним там, где другой ремесленник попался бы на избыточной мелодраматичности или желании сделать типовой боевик. Режиссер равняется на своих кумиров — примерно так же можно описать взаимоотношения Джима и Мигеля, в которых особое место отводится преемственности. Пока ей остается место на больших экранах, даже у жанрового непритязательного кино есть будущее.